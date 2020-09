Il COVID-19 non ferma i The Game Awards: ecco quando scopriremo il gioco dell’anno!

È stato un 2020 imprevedibile (per usare un eufemismo) per il mondo dei videogiochi: niente E3, niente Gamescom tradizionalmente intesa e una next-gen costretta volente o nolente a una bruta virata verso il digitale per le sue presentazioni e i suoi appuntamenti. Questo, però, non fermerà di The Game Awards.

È stato annunciato ufficialmente che lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley, che premia i migliori giochi del 2020, si terrà regolarmente anche quest’anno.

📣🎉 SAVE THE DATE 🎉📣 THE GAME AWARDS

Thursday, December 10 Live from:

🔴 Los Angeles

🔴 London

🔴 Tokyo A Multiworld Of Wonder Awaits… #TheGameAwards pic.twitter.com/yMLATPsHCJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

Non ci è dato sapere in che modo sarà riorganizzato di preciso, considerando che di solito si tiene in una platea gremita di spettatori e con anche lo splendido supporto di un’orchestra live, ma gli organizzatori assicurano che «un molteplice mondo di meraviglie vi attende» e fanno sapere che la location non sarà una soltanto: avremo infatti dirette da Tokyo, Londra e Los Angeles – immaginiamo con collegamenti da un palco all’altro.

I The Game Awards 2020 si terranno il 10 dicembre

L’appuntamento è fissato per il 10 dicembre prossimo e, vi ricordiamo, ci permetterà di scoprire i migliori videogiochi dell’anno.

Come sempre, SpazioGames seguirà l’evento in diretta sulle sue pagine, quindi vi raccomandiamo di non perderci di vista per nessun motivo.