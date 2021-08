Xbox Series X, disponibile un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Tramite i suoi canali social, Xbox ha comunicato di aver rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua console next-gen, stavolta indirizzato alla risoluzione di un fastidioso problema.

Inconveniente che potrebbe riguardare anche i possessori di una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, alcuni dei quali hanno lo hanno già riscontrato nei giorni scorsi.

Solo tre giorni fa, Xbox Series X ha ricevuto l’aggiornamento più atteso dal lancio, che ha comportato dei cambiamenti anche per quanto riguarda la dashboard.

È un momento propizio per la console, reduce da ottimi risultati di vendita negli Stati Uniti a giugno grazie ai quali è stato registrato un vero e proprio record.

La notizia del nuovo update è apparsa anche sulla pagina Twitter di Xbox, e nel breve post è possibile ottenere ulteriori dettagli sui miglioramenti apportati.

Si tratta della risoluzione di un problema relativo alla versione di prova di 10 ore di Madden NFL 22, minata da un malfunzionamento particolarmente fastidioso che riguarda il timer.

Molti utenti hanno infatti segnalato che, una volta usciti dal gioco, il conto alla rovescia non si è fermato, e di conseguenza non sono riusciti a provare il titolo per le 10 ore previste (via VGC).

Il team del colosso di Redmond era stato avvisato del malfunzionamento nei giorni scorsi, e fortunatamente la soluzione non si è fatta attendere troppo.

Il tweet chiarisce che «è disponibile un nuovo update grazie al quale il timer non continuerà la sua corsa dopo essere usciti da Madden NFL 22».

La pagina di supporto non fornisce ulteriori informazioni in merito all’update, genericamente indirizzato a «migliorare la stabilità generale e le performance».

