Il gioco con la media voto più alta su Xbox Series X e PS5, aspettando i big

Un indie appena uscito ha la media voto più alta su Xbox Series X e PS5, stando alle recensioni raccolte dall’aggregatore Metacritic.

Il gioco in questione è Hades, il roguelike realizzato da Supergiant Games e uscito in origine solo su PC e poco dopo su Nintendo Switch.

Le versioni Xbox e PlayStation sono arrivate nei negozi soltanto da pochi giorni, ma l’accoglienza da parte della stampa è stata eccezionale.

Quest’accoglienza è tutt’altro che sorprendente, se consideriamo che nel 2020 il titolo ha dato filo da torcere come GOTY ad un gigante del livello di The Last of Us Part II.

E i risultati registrati su Xbox Series X e PS5 sono in linea con tali aspettative, elevatissime, impostate da Hades finora.

Come segnalato da Twisted Voxel, la versione PlayStation 5 ha un punteggio medio (metascore) su Metacritic di 93/100.

Questo risultato gli permette di battere:

Demon’s Souls (92)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (90)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (89)

Su Xbox Series X|S, il punteggio medio è persino più alto, arrivando ad un rotondo 94/100 che gli consente di superare:

Microsoft Flight Simulator (90)

It Takes Two (89)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (89)

Su Nintendo Switch, una piattaforma stabilita da più tempo, la concorrenza è davvero agguerrita; ciononostante, Hades si piazza comunque al quarto posto con un punteggio di 93.

Con questo risultato si sistema appena dietro:

The House in Fata Morgana (98)

Super Mario Odyssey (97)

The Legend of Zelda Breath of the Wild (97)

Naturalmente, addentrandoci nel corso della generazione, è facile ipotizzare che i competitor inizino a fioccare presto sia su Xbox Series X che su PS5.

Per il momento, però, aspettando giochi del calibro di Horizon Forbidden West – in odore di rinvio al 2022 – Hades ha campo relativamente libero.

Da un punto di vista del punteggio medio, il 2021 non è stato particolarmente florido per PS5: pensiamo ad esempio a Returnal, titolo apprezzato e peraltro nello stesso filone di Hades, ma parecchio distante in termini di voti.

Lo stesso dicasi per Ratchet & Clank Rift Apart che, nonostante i consensi trasversali, non è riuscito a salire sul podio.