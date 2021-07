FIFA 22, l’upgrade a PS5 e Xbox Series X non sarà gratis

Electronic Arts ha annunciato FIFA 22 nel fine settimana, ma ha nascosto una brutta notizia per i fan tra le pieghe della presentazione.

L’erede di FIFA 21, contrariamente al suo predecessore, non offrirà infatti la possibilità di effettuare un upgrade gratuito alla next-gen.

Quest’anno, va detto, il solco tra una generazione e l’altra sarà più profondo, almeno stando ai primi dettagli trapelati.

Tra le novità, avremo una tecnologia chiamata Hypermotion che incrementerà la mole di realismo in maniera sensibile su PS5, Xbox Series X|S e Stadia.

Secondo quanto rivelato in una FAQ sul sito ufficiale, l’upgrade next-gen sarà incluso soltanto in FIFA 22 Ultimate Edition, e non nella versione standard.

Questo vuol dire che i giocatori intenzionati ad usufruire del titolo sportivo sia su PS4 o Xbox One che su PS5 o Xbox Series X|S dovranno spendere €10 euro in più appositamente per tale fine.

Inoltre, la FAQ lascia intendere che non sarà disponibile un upgrade da acquistare e riscattare a parte, poiché «se acquistate FIFA 22 Standard Edition su PS4 e passate a PS5 più avanti, dovrete acquistare la versione PS5 del titolo per giocare».

La FIFA 22 Ultimate Edition sarà disponibile soltanto in digitale, e sarà l’unica versione nella quale verrà incluso il Dual Entitlement.

Come lo scorso anno su FIFA 21, il Dual Entitlement avrà alcune limitazioni per quanto riguarda la cross-progression.

I salvataggi da una console all’altra saranno trasferiti solo per FUT (compresi i FIFA Points) e Volta, mentre rimarranno fuori le modalità come la Carriera e il Pro Club.

Non un vero e proprio aumento di prezzo come quelli che abbiamo discusso nel fine settimana, ma di certo una manovra da parte di EA per far pesare il costo dell’evoluzione next-gen per la nuova iterazione del franchise.

Va notato come questa sia stata del resto la medesima strategia adottata da 2K Games per NBA 2K21, che evidentemente ha dato il buon esempio.

Anche Call of Duty Black Ops Cold War aveva proposto un upgrade a PS5 e Xbox Series X|S a pagamento, da acquistare pure a parte.