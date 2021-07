Xbox Series X|S console con più incassi USA a giugno: record dal 2011

Microsoft registra un nuovo dato positivo per quanto riguarda le vendite di Xbox Series X|S negli Stati Uniti, mercato di riferimento dell’industria.

Spinta da un buon E3 2021 e dalla crescita (nei contenuti e nella popolarità) di Xbox Game Pass, la piattaforma fa registrare nuovi numeri da record.

Del resto, anche per via dell’assenza di Sony, Xbox era risultata la compagnia partecipante alla fiera più chiacchierata sui social.

L’onda lunga dell’evento ha avuto un impatto positivo pure sui giochi, con un’esclusiva che ha visto moltiplicarsi esponenzialmente le proprie vendite.

Come condiviso sui social da Mat Piscatella di NPD Group, l’azienda di rilevazioni che si occupa della vendita dei videogiochi negli Stati Uniti, Xbox Series X|S è stata la console con gli incassi maggiori in dollari a giugno.

Di contro, è stata Nintendo Switch – che ha un costo sensibilmente inferiore, specie nella controparte Lite – a trionfare per quanto riguarda le unità vendute.

Si tratta per Xbox di un nuovo record di incassi, con il precedente picco che era stato registrato nel lontano 2011 con Xbox 360.

PlayStation 5 si vede “privata” di entrambi i risultati lo scorso mese ma rimane la console con le vendite più veloci nella storia degli Stati Uniti (record, ad esclusione delle portatili, raggiunto nei primi 8 mesi di disponibilità).

In favore di Sony c’è invece la graduatoria del software: Ratchet & Clank Rift Apart ha debuttato come best-selling di giugno negli USA.

Rift Apart ha avuto gli incassi più grandi nella storia del franchise al primo mese di vendita: più del doppio dell’ultimo capitolo del 2016.

I dati delle console sono ovviamente soggetti alla loro reperibilità, che come ammesso da AMD di recente sarà complicata ancora a lungo.

Phil Spencer di Xbox aveva chiarito però che Microsoft è sulla stessa barca di Sony in questa vicenda, il che dovrebbe impreziosire il successo di giugno.

Ci sarà da capire come reagirà il mercato quando anche Xbox Series X e S cominceranno a sfornare le prime esclusive di peso, tra cui Halo Infinite, in calendario per il 2021.