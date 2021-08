Xbox Series X riceve l’update più atteso dal lancio: ecco cosa cambia

Microsoft ha annunciato l’introduzione nel programma Insider dell’update più atteso dal lancio di Xbox Series X.

La console è molto difficile da reperire in questa fase, e per questo motivo in tanti stanno puntando sulla sorella più economica Xbox Series S.

Questi problemi di scorte non finiranno molto presto, e lo stesso vale anche per la concorrenza di PlayStation 5.

In tema di problemi, ma di certo più leggeri, quello legato al nome della piattaforma viene ormai reso oggetto di scherno persino dalla stessa Microsoft.

Alpha Skip-Ahead #XboxInsiders can look for a much requested new feature with today's 2109 update (2109.210813-2200) releasing at 2:00 p.m. PT today! Check out the blog linked below for all the info: https://t.co/7zqgD4OWZb — Xbox Insider (@xboxinsider) August 16, 2021

Il nuovo update per Xbox Series X, ma non per Xbox Series S, introduce una funzionalità richiestissima fin dall’uscita.

L’aggiornamento è disponibile soltanto per i membri di Xbox Insider della’anello Alpha Skip-Ahead, ed è dunque in una versione non completa di test. Non è ancora stata fornita una data esatta per l’uscita pubblica.

La feature in questione altro non è che la dashboard ora visualizzabile ad una risoluzione nativa di 4K, e non più di 1080p.

«Con l’aggiornamento di oggi, gli Insider Alpha su Xbox Series X connessi ad un display 4K possono cominciare a testare una UI dalla risoluzione incrementata», spiegano da Xbox.

«Questo cambiamento significa che la Home, la Guida e altre aree dell’UI possono essere visualizzate ad una risoluzione nativa più alta per una maggiore nitidezza e leggibilità del testo».

L’assenza del supporto al 4K aveva lasciato l’amaro in bocca a tanti fan, ma adesso Microsoft ha potuto finalmente esaudire i loro desideri.

Una buona notizia è che questo incremento non arriverà a scapito della memoria messa a disposizione dei giochi, che rimarrà la stessa.

E di certo una buona giornata per i fan Xbox, che hanno già incassato l’arrivo di ben nove giochi nel giro di una settimana su Xbox Game Pass.

Com’è tradizione ne salterà qualcuno a fine mese, ma intanto gli abbonati possono godersi le scelte che saluteranno per le prossime due settimane ancora.

Gli sconti sono sempre in corso sulla piattaforma, invece, con un amato RPG proposto proprio stamattina ad un ottimo prezzo.