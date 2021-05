Xbox Series X batte PS5: scalata la classifica in un mercato importante

Xbox Series X si sta dimostrando ancora una volta un grande successo nel mercato del Regno Unito, al punto da essere riuscita a battere le vendite di PS5 nel mese di aprile.

Va però evidenziato che questo successo è stato aiutato anche dal problema, ormai noto, della scarsa reperibilità di PlayStation 5 sul mercato: una situazione talmente evidente che nel mese di aprile la console next-gen di Sony è stata sconfitta perfino da PlayStation 4.

La console potrebbe rimanere introvabile per molto tempo: recentemente, Sony ha lanciato l’allarme ai propri investitori sul fatto che potrebbe continuare a non essere in grado di soddisfare l’offerta perfino nel 2022.

Tuttavia, la compagnia è al lavoro per cercare di produrne in maggiore quantità, promettendo che già da questa estate la situazione dovrebbe riuscire a migliorare, almeno leggermente.

Xbox Series X batte PS5 nel Regno Unito, diventando la seconda console più venduta del mese

Nel frattempo, come riportato da GamesIndustry.biz, Xbox Series X sta approfittando di questa situazione per scalare la classifica del mercato inglese, diventando la seconda console più venduta del mese di aprile insieme a Xbox Series S.

A dominare la classifica, nonostante l’arrivo delle console next-gen, troveremo invece sempre Nintendo Switch, con la piattaforma ibrida della grande N che non accenna a fermare la sua corsa a nuovi record.

Per quanto riguarda invece la classifica dei software, a condurre la classifica continua ad esserci Grand Theft Auto V nonostante i tanti anni dall’uscita iniziale, seguito a ruota dai sempre apprezzati FIFA 21 e Call of Duty: Black Ops Cold War.

La situazione però appare diversa andando a guardare la classifica dei software in edizione fisica più venduti, dove invece troveremo a condurre la classifica New Pokémon Snap, il nuovo spin-off della storica serie con i mostriciattoli tascabili.

In questa particolare classifica a conquistare il podio, oltre al solito FIFA 21, troveremo anche Animal Crossing New Horizons: la dimostrazione che ai giocatori Switch, evidentemente, piacciono ancora i giochi fisici.

Chissà che nei prossimi mesi Xbox Series X non riesca a riuscire a contrastare anche il dominio di Switch: PS5 dovrà invece lavorare duramente a fornire un grande numero di scorte se vuole tornare a conquistare la classifica nel più breve tempo possibile.

A non aiutare il fenomeno delle scarse console in vendita di PS5 ci stanno pensando i bagarini, che hanno registrato numeri di vendita impressionanti su un solo sito.

Un dato molto interessante però è che, nonostante sia introvabile, al lancio gli utenti stanno giocando molto di più su PS5 rispetto a PS4.

C’è un altro aspetto in cui Xbox Series X ha battuto PS5: un gioco uscito oggi, Mass Effect Legendary Edition, può girare a 120fps solo sulla console Microsoft.