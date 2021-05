PlayStation 5: Jim Ryan rivela quando la console sarà acquistabile più facilmente

Il 12 novembre 2020 PlayStation 5 ha visto la luce sugli scaffali dei negozi americani (e pochi giorni dopo, anche su quelli europei), dando ufficialmente il via alla next-gen Sony così come la conosciamo.

Col passare delle settimane, e nonostante l’uscita di titoli come Returnal, è diventato evidente di come i problemi legati alle scorte (specie per via dell’emergenza sanitaria mondiale) hanno creato non pochi grattacapi a SIE.

Nonostante tutto, al 31 marzo la società ha dichiarato di aver venduto 7,8 milioni di console in tutto il mondo, ovvero il più grande lancio di una piattaforma da gioco nella storia degli Stati Uniti e superando big come Nintendo Wii, Dreamcast e PS Vita.

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha ora parlato con la redazione di Wired via Zoom, solo poche ore dopo aver ricevuto la sua seconda dose di vaccino contro il Covid-19.

«Stiamo lavorando il più duramente possibile per migliorare questa situazione», ha dichiarato Ryan.

«La produzione aumenterà durante l’estate e certamente nella seconda metà dell’anno, e speriamo di vedere una sorta di ritorno alla normalità in termini di equilibrio tra domanda e offerta proprio durante quel periodo», ha concluso il CEO.

Insomma, nonostante tutto sembra che i giocatori dovranno pazientare ancora per poco prima che PS5 possa diventare acquistabile con più facilità.

Sony aveva in ogni caso già ampiamente rimarcato il fatto che era davvero molto improbabile che ci sarebbe stato un aumento delle scorte per il 2021.

Ma non solo: lo scorso 10 maggio il Chief Financial Officer del colosso nipponico, Hiroki Totoki, aveva sottolineato che sarebbe stato difficile riuscire a soddisfare la domanda di PS5 fino al 2022.

Speriamo quindi che, con la promessa dei 25 titoli first party in lavorazione (e non solo), SIE riesca a “sanare” il problema delle poche unità disponibili nei negozi in tempi davvero molto brevi.