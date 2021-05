PS5 è introvabile? Nel frattempo, ci state giocando più di PS4

PS5 sembra stia venendo sfruttata adeguatamente dai propri utenti: stando a diversi dati diffusi, i giocatori PS5 stanno infatti usando molto di più la console rispetto a PS4 nel periodo di lancio.

Secondo i dati diffusi dai colleghi di Wired.com, i proprietari di una PS5 hanno infatti utilizzato la propria console per l’81% di tempo in più rispetto a quanto accaduto durante il lancio di PlayStation 4.

Come ormai i nostri giocatori sono a conoscenza, è diventato molto difficile riuscire ad acquistare una PlayStation 5, al punto che durante una call con i propri investitori Sony avrebbe avvertito come potrebbero continuare a non riuscire a soddisfare la domanda nel 2022.

In ogni caso, Sony sta concentrando i propri sforzi per aumentare la produzione: secondo Jim Ryan già da questa estate dovremmo riuscire a vederne i primi risultati.

Nel periodo di lancio gli utenti hanno giocato su PS5 per l'81% di tempo in più rispetto a PS4.

Sicuramente questo risultato molto importante è stato ottenuto anche «grazie» alla pandemia attualmente in corso: dato che gli utenti rimangono più a lungo chiusi in casa, hanno conseguentemente più tempo anche per giocare su PS5.

Non sono attualmente disponibili molte esclusive next-gen e di conseguenza ha dato una mano molto importante la retrocompatibilità della console: i giochi PS4 possono infatti essere utilizzati anche su PlayStation 5.

Non era così, invece, nella scorsa generazione: per poter giocare con i titoli PlayStation 3 era necessario continuare ad utilizzare tale console.

Va comunque detto che anche la line-up iniziale di PS5 è, in ogni caso, molto più forte di quella PS4: nella scorsa generazione infatti c’erano a disposizione solo titoli come Knack e Killzone Shadow Fall, che non venivano considerate esattamente delle killer application.

La compagnia non ha mai nascosto l’intenzione di lanciare una vera rivoluzione con il lancio di PlayStation 5: a giudicare da quelli che sono i risultati iniziali, non solo di vendita ma anche di utilizzo, possiamo dire che gli utenti stanno sicuramente gradendo le loro operazioni.

Per tutti gli altri giocatori che invece sono ancora in attesa di riuscire ad acquistare una console, non resta che sperare che la situazione riesca a migliorare in breve tempo.

L’ultima esclusiva uscita su PS5, come ormai noto, è Returnal, che è riuscito a battere FIFA 21 nella classifica dei giochi più venduti in Italia per questa settimana.

Uno dei titoli più attesi dell’anno, Resident Evil Village, è invece già diventato il terzo lancio più grande di PlayStation 5.

Il futuro dei software della console next-gen è sicuramente roseo: è stato infatti annunciato che sono in sviluppo ben 25 titoli first-party.