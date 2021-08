Xbox scende in campo a favore del vaccino: “siate eroi anche nella realtà”

Gli Stati Uniti stanno registrando una nuova ondata di contagi e di conseguenza Xbox ha deciso di scendere in campo per promuovere la campagna vaccinale.

Solo pochi giorni fa era stato il presidente Joe Biden a chiedere ai giganti dei social media di incoraggiare le vaccinazioni, e anche l’azienda proprietaria di Xbox Game Pass, americana per nascita, ha scelto di dare una mano.

Le premure di Microsoft non si limitano al solo vaccino ma hanno sconfinato su questioni personali come il nome da dare ai propri figli (che il colosso di Redmond si augura non si chiamino “Game Pass”).

Intanto Xbox sta regalando un nuovo tema dinamico ispirato ad Halo Infinite: se siete fan della saga non potete assolutamente lasciarvelo sfuggire in attesa dell’8 dicembre.

La crescita della curva epidemica sul suolo statunitense è causata, secondo gli esperti, da un’alta percentuale di persone non ancora vaccinate.

Circa il 50% della popolazione americana, infatti, non si è sottoposta a vaccinazione, e il colosso di Redmond ha reputato che fosse il caso di intervenire con l’obiettivo di invertire questa tendenza.

Nella giornata di ieri, sul profilo Twitter ufficiale di Xbox è apparso il seguente post, citato anche da VGC, nel quale i giocatori vengono invitati a comportarsi in modo responsabile:

The power of play makes us heroes in new worlds every day. You can be a hero in real life too by getting vaccinated against COVID-19, protecting yourself & the people around you.

Learn more during our Q&A with the @CDCgov & @CDCFound: https://t.co/8qu2Hqtxtz

— Xbox (@Xbox) August 27, 2021