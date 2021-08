Xbox ironizza sui leak: “ecco quanti giorni sono passati”

Dopo l’ultimo leak che ha anticipato un reveal della casa di Redmond, Xbox ha scelto di commentare con grande ironia la vicenda con un divertente post sui social media.

La data di lancio di Halo Infinite era infatti stata diffusa poche ore prima del reveal ufficiale avvenuto durante l’Opening Night Live Gamescom 2021, rovinando dunque in parte la sorpresa riguardante l’esclusiva in arrivo su Xbox Game Pass.

Durante l’evento è stato infatti svelato ufficialmente che Halo Infinite uscirà l’8 dicembre 2021, confermando dunque il leak circolato nelle precedenti ore.

Il titolo di 343 Industries era stato misteriosamente assente dallo stream Xbox Gamescom 2021: Microsoft stava conservando l’annuncio proprio per lo show presentato da Geoff Keighley, salvo ritrovarsi rovinata la sorpresa all’ultimo minuto.

Xbox ha dunque commentato con estrema ironia l’ennesima vicenda riguardante i leak, che ultimamente pare che la casa di Redmond sembra proprio non riesca a evitare per i suoi annunci.

Con un semplice post sul suo profilo Twitter ha infatti scritto semplicemente che sono passati «0 giorni» dall’ultimo leak, proprio in riferimento alla vicenda che ha coinvolto Halo Infinite.

Anche Aaron Greenberg, capo del marketing Xbox, ha risposto scherzosamente al tweet sottolineando di «voler fortemente fare delle T-shirt» con quella scritta.

So badly want to make T-shirts for this! — Aaron “Day One On Game Pass” Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) August 25, 2021

La situazione è stata naturalmente accolta con grande divertimento dalla community, che ha ironizzato sulla questione sottolineando di sentirsi adesso osservati dalla casa di Redmond.

Ironia a parte, sembra chiaro che l’ennesimo leak abbia colto alla sprovvista Xbox, dato che la data di lancio ufficiale di Halo Infinite era molto attesa dalla community e questo reveal anticipato ha rovinato, almeno in parte, la sorpresa dell’esclusiva in arrivo su Xbox Game Pass.

Tuttavia, nei commenti sembra che la community abbia approfittato della situazione per polemizzare sulle Limited Edition di Xbox Series X a tema Halo Infinite, che stanno già diventando introvabili.

Le edizioni limitate di Xbox Series X sono state prese d’assalto dai bagarini: di conseguenza, il prezzo è già volato alle stelle, arrivando ad oltre il doppio della cifra consigliata.

Ad ogni modo, due delle feature maggiormente richieste di Halo Infinite non saranno disponibili al lancio: gli sviluppatori hanno dovuto tagliarle momentaneamente per assicurarsi un’uscita nel 2021.

In precedenza, ricordiamo che Microsoft aveva dovuto fare i conti con il leak di Xbox Series X e S, che ha costretto l’azienda a modificare in corsa i piani per l’annuncio.