Xbox Series X, la limited edition di Halo Infinite è già arrivata a prezzi folli

Non sono passate nemmeno 24 ore dall’annuncio della nuova edizione limitata di Xbox Series X, ma la console next-gen è stata già presa d’assalto dai bagarini che la stanno rivendendo a prezzi folli.

Molti fan avevano purtroppo predetto la situazione, considerando che ancora oggi c’è molta difficoltà nel comprare l’alternativa più potente di Xbox Series S, ma la situazione appare comunque sorprendente per via delle cifre fuori di testa che la console ha già raggiunto.

Il nuovo design di Xbox Series X è stato annunciato durante l’Opening Night Live Gamescom 2021: all’interno dello show è stato anche svelato un nuovo esclusivo controller Elite Series 2 ispirato alla serie Halo.

Durante l’Xbox Stream Gamescom 2021 sono stati invece mostrati maggiori dettagli su Forza Horizon 5, oltre che a svelare, anche in questo caso, un nuovo controller personalizzato.

La Limited Edition di Xbox Series X a tema Halo Infinite presenta un bellissimo design personalizzato per console e controller, oltre naturalmente al gioco Halo Infinite incluso in versione digitale alla cifra consigliata di 549.99$.

Come riportato da GamesRadar+, i bagarini non hanno perso tempo per assicurarsi prima degli altri l’ambita console, così da poterla riproporre a prezzi notevolmente maggiorati.

Le prime inserzioni su eBay riportano infatti le Limited Edition di Xbox Series X venire venduta a cifre che superano del doppio quella consigliata dallo store Xbox.

La situazione pare essere diventata insostenibile subito dopo la conclusione della Gamescom Opening Night Live: il seguente tweet che riporta le prime folli inserzioni è stato pubblicato appena due ore dopo il termine dello show:

La console next-gen in edizione limitata uscirà ufficialmente il 15 novembre, ma è già possibile riuscire a prenotarla presso diversi rivenditori autorizzati.

Nonostante si tratti di un prodotto da collezione, il nostro consiglio resta sempre quello di non acquistarla da questi rivenditori, così da poter scoraggiare questo mercato secondario.

La speranza dei fan è naturalmente quella che Microsoft riesca a introdurre contromisure efficaci per fermare questo fenomeno, oltre naturalmente a produrre abbastanza console da soddisfare la domanda degli utenti.

Ricordiamo in ogni caso che Halo Infinite sarà comunque disponibile solo dopo il lancio di questa limited: il titolo uscirà infatti solo l’8 dicembre 2021.

Al lancio non saranno disponibili due delle feature più richieste: il team non è purtroppo riuscire a garantirne la giusta qualità prima del day one.

Proprio per via della loro assenza, 343 Industries ha svelato di aver preso in considerazione un ulteriore rinvio, salvo poi prendere la decisione di lanciarlo comunque e di aggiungerle in futuro.