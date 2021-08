Un classico Xbox torna su console (inclusa PS5) a fine anno

Era il 2002 quando sulla prima e indimenticata console Xbox usciva un titolo dark fantasy nel suo piccolo sorprendente, in grado di dare una sferzata al genere: stiamo parlando di Enclave.

Ben prima dell’avvento dei soulslike alla Dark Souls, i giochi del genere erano impostati in maniera decisamente più classica e tradizionale, nonostante il gioco targato Starbreeze provasse ad andare oltre.

Del resto, se ora abbiamo l’imbarazzo della scelta, nei primi anni 2000 era piuttosto difficile trovare titoli fantasy crudi e dotati di stile.

Senza contare che da poco vi abbiamo parlato dell’affascinante Stray Blade, un metroidvania che strizza l’occhio ai souls provato in occasione di Gamescom 2021.

Tornando a Enclave, il gioco uscì per la prima volta per Xbox nel mese di luglio del 2002, seguito da una versione PC apparsa a marzo 2003.

Di base si tratta di un action RPG in terza persona caratterizzato da cruenti combattimenti all’arma bianca e due campagne per giocatore singolo ben distinte in cui siamo chiamati a scegliere se combattere per le forze della Luce o dell’Oscurità.

Cavalieri, maghi e druidi dalla parte del bene, o servitori delle tenebre come berserker, assassini e goblin, tutti intenti a cambiare il destino del mondo di Celenheim.

La storia ruota intorno al risveglio dell’esercito di demoni di Dreg’Atar, pronto a invadere ogni territorio degli esseri umani dopo essere tornati da un lungo oblio.

Ora, Ziggurat Interactive ha annunciato a sorpresa che rilascerà una versione migliorata del gioco uscito per la prima volta ben 19 anni fa.

La nuova edizione di Enclave sarà infatti disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo autunno, risultando ovviamente compatibile anche con PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco includerà effetti visivi e sonori nuovi di zecca, inclusa una colonna sonora rimasterizzata assolutamente epica (con ben 20 nuove tracce) e molto altro ancora.

Parlando di novità lato Xbox, Microsoft ha annunciato 11 new entry firmate Humble Bundle in arrivo su Xbox Game Pass fin dal day one.

Ma non solo: la Casa di Redmond ha annunciato che xCloud, ora chiamato Xbox Cloud Gaming, sarà disponibile presto su console.

Infine, se volete recuperare gli annunci Gamescom targati Xbox, recuperate prima di subito il nostro ricchissimo recap.