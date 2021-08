Xbox vi regala un nuovo tema dinamico gratis: ecco come averlo

Per celebrare il reveal della data di lancio di un’importante esclusiva, gli utenti Xbox Series X|S da oggi potranno usufruire di un nuovo tema dinamico gratis per personalizzare la propria dashboard.

Naturalmente stiamo parlando di Halo Infinite, l’atteso ultimo capitolo della saga che sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass: i giocatori da oggi potranno personalizzare la propria Xbox Series X|S con un tema esclusivo.

Gli utenti della console Microsoft possono dunque usufruire di un ulteriore bonus gratuito, dopo i nuovi giochi gratis per il weekend disponibili da ora.

La data di Halo Infinite è stata svelata ufficialmente durante l’Opening Night Live Gamescom 2021: alla fine è stato confermato che il titolo uscirà quest’anno.

L’annuncio è arrivato tramite un tweet di Brad Rossetti, capo del programma Xbox Insider che con un tweet criptico ha svelato l’arrivo di un tema ispirato a «un certo gioco che uscirà l’8 dicembre di quest’anno».

Il nuovo bonus gratuito dovrebbe essere già disponibile sulle vostre console, ma nel caso non fosse così potrebbe essere necessario eseguire un riavvio di Xbox Series X|S.

Xbox Series X/S Users – We have a new Dynamic background going live shortly, it is a certain game that is releasing later this year on 12/8. It will be seen after a reboot and once the hamsters have spun the wheel really fast to prop the content! — Brad Rossetti (@WorkWombatman) August 26, 2021

Il tema gratis ritrae l’iconica cover di Halo Infinite in movimento, che presenta gli stessi effetti sullo sfondo mostrati nella seguente anteprima pubblicata dal profilo ufficiale della serie di 343 Industries:

Prepare for the journey to Zeta #Halo. Catch up on all the latest from Gamescom, and mark your calendars for launch day.

🗓 December 8, 2021

📝 https://t.co/HRmbA6gzrv pic.twitter.com/vNEWGooRb9 — Halo (@Halo) August 26, 2021

Per poterlo impostare come il vostro tema preferito, dovrete accedere alle impostazioni, per poi selezionare personalizzazione e sfondo.

A quel punto non dovrete fare altro che selezionare l’opzione Sfondi dinamici e scorrere in fondo alla lista, dove troverete il tema dinamico dedicato al titolo in uscita su Xbox Game Pass, appositamente chiamato Halo Infinite.

Non si tratta di un tema particolarmente ricco di movimenti, ma l’aggiunta rappresenta comunque un bonus gratuito molto apprezzato per i fan di Halo.

La data di lancio di Halo Infinite era stata anticipata da un leak emerso poche ore prima: Xbox ha voluto ironizzare sulla situazione con un divertente commento.

Meno divertente è invece la situazione riguardante le Limited Edition di Xbox Series X, già arrivate a prezzi folli grazie ai bagarini.

Ad ogni modo, la data di lancio è stata particolarmente gradita ai fan anche per via delle dichiarazioni di 343 Industries, che aveva ammesso di aver preso in considerazione un ulteriore rinvio.