Xbox regala nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un’esclusiva importante

Anche per questo settimana, Xbox ha deciso di rinnovare la promozione Eventi di giornate di gioco gratuito: grazie a questa iniziativa gli utenti della console Microsoft potranno scaricare e giocare gratis a diversi titoli selezionati per tutto il weekend.

I Free Play Days sono disponibili esclusivamente per gli utenti che sono in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate: tra i titoli di questo weekend è disponibile anche un’importante esclusiva.

Da questo momento gli utenti Xbox potranno dunque scaricare gratis e senza costi aggiuntivi tre nuovi giochi: Halo The Master Chief Collection, Dirt 5 e Borderlands 3.

Halo The Master Chief Collection ha sicuramente bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della raccolta definitiva della storica esclusiva FPS, che include ben 6 capitoli principali, dal primo Halo fino ad arrivare ad Halo 4.

Dirt 5 è invece l’ultimo capitolo dell’apprezzata serie off-road racing automobilistica di Codemasters, con oltre 70 circuiti disponibili con cui gareggiare con i migliori veicoli fuoristrada e una spettacolare modalità carriera.

Infine, ma non per importanza, Borderlands 3 è l’ultimo capitolo del folle sparatutto di 2K e Gearbox, oggi apprezzabile insieme ai vostri amici nella spettacolare risoluzione in 4K a 60FPS.

Per poter scaricare da subito i giochi sulla vostra console non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link, dopo esservi ovviamente assicurati di aver eseguito il login con il vostro account iscritto a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate:

Vi ricordiamo che tutti e tre i titoli sono stati ottimizzati per le console next-gen di Microsoft: la prova gratuita sarà disponibile fino a domenica 17 ottobre.

Se invece vorrete continuare a giocarci, per tutto il periodo della promozione Free Play Days potrete acquistare questi fantastici giochi con sconti fino al 70%.

