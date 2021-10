Xbox Series X non poteva non avere un’edizione Spongebob, ovviamente

Se c’è una cosa che i videogiocatori amano sono le edizioni speciali delle console, che non stanno mancando neanche per Xbox Series X.

La sorella maggiore di Xbox Series S, pur introvabile che sia, ha già collezionato il suo bel numero di edizioni uniche.

Tra quelle letteralmente uniche, realizzate per concorsi particolari oppure occasioni specifiche, che sono così belle che è un peccato che non siano in commercio.

Oppure quelle dedicate ad un gioco specifico, che a volte le aziende si mettono a regalare a caso senza preavviso.

Quella che vedete qui sopra, però, è una coppia di Xbox decisamente uniche. A voi decidere se siano bellissime oppure no (chi vi scrive, le ama).

Sono state lanciate da Microsoft in occasione di un concorso quindi no, neanche queste sono in commercio normalmente.

Per celebrare l’uscita di Nickelodeon All-Star Brawl, lo Smash Bros con i personaggi del network per ragazzi, Xbox ha creato due Xbox Series X personalizzate, con tanto di controller ufficiale a tema.

La prima raffigura Leonardo, leader delle Tartarughe Ninja (presente nel gioco ovviamente), e l’altra Spongebob Squarepants, il friggitore di hamburger numero uno di Bikini Bottom.

Per vincere queste due bellissime (sì, lo ribadiamo) Xbox Series X bisogna partecipare ad un concorso, che consiste nel retwittare uno specifico tweet da oggi al 24 ottobre, attraverso le regole del concorso ufficiale.

Se volete provare a portarvi a casa una console, visto che non se ne trovano, che sia nel contempo anche decisamente unica, sapete cosa dovete fare.

Il titolo in questione è anche protagonista di un caso unico, in cui un meme diventa videogioco e viceversa.

Per quanto riguarda l’hardware, invece, Microsoft si sta preparando a rivoluzionare per sempre il rapporto tra azienda e consumatori in un modo particolare.

Ma quando sarà possibile comprare una Xbox Series X in maniera normale? Il calcolo delle possibilità future non vi piacerà.