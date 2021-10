La prossima grande esclusiva Xbox esce dall’ombra (ed è un fantasy)

Xbox Series X|S hanno bisogno di grandi esclusive, tanto che Microsoft si sta preparando a soddisfare le richieste dei giocatori grazie ad alcuni titoli esclusivi attualmente in lavorazione davvero interessanti.

Tra questi spicca Avowed, l’RPG in arrivo su Xbox Game Pass programmato per un’uscita generica a fine 2022-inizio 2023.

Del resto lo scorso mese di agosto, secondo una fonte attendibile, tre esclusive Xbox sarebbero già in uno stato giocabile (tra cui proprio Avowed), il che significa che potrebbero arrivare prima del previsto.

Il titolo di Obsidian Entertainment sarebbe infatti «pienamente open world» e in sviluppo da oltre due anni, con il team di sviluppo impegnato alla sua realizzazione in continua espansione.

Ora, è Jez Corden di Windows Central a pubblicare un lungo ed appassionato report su Avowed, grazie ad alcune fonti davvero molto vicine al team di sviluppo.

Quello che è emerso è che il gioco promette di essere un progetto realmente sorprendente, tanto che il progetto si troverebbe attualmente in una fase avanzata della pre-produzione e che quindi il titolo sta prendendo concretamente forma.

Ambientato nel cosiddetto World of Eternity (proprio come la serie di Pillars of Eternity), Avowed viene descritto come un The Outer Worlds in chiave fantasy, grazie anche e soprattutto a somiglianze evidenti come la visuale in soggettiva e il medesimo motore grafico (con le dovute migliorie).

I've seen Avowed, and now I'm hyped. Details on #Xbox exclusive Avowed, and why fans of The Outer Worlds should be excited.https://t.co/BAj68aXbFH — Jez (@JezCorden) October 12, 2021

Ma non solo: Corder ha parlato di un titolo dall’anima particolarmente action, senza dimenticare però un’esplorazione tipica dei gioco di ruolo tradizionale e con una forte trama a fare da collante.

Avowed avrà dalla sua anche vari stili di gioco basati sulle classi oltre a con un combat system in grado di farci maneggiare spade a due mani, pugnali, arco e frecce, la magia o – per i più temerari – il classico corpo a corpo.

Infine, Corden ha lasciato intendere che il gioco potrebbe essere mostrato ai prossimi The Game Awards 2021 per poi mostrarsi in forma assolutamente giocabile già in occasione dell’E3 2022.

Ricordiamo anche che Avowed potrebbe essere un RPG di fatto più grande del già esteso Skyrim, cosa questa che lo rende sicuramente uno dei titoli più attesi dai possessori di console Xbox.

