Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono saghe post-apocalittiche

Microsoft ha appena rinnovato gli sconti settimanali su Xbox Store: a partire da oggi, tutti gli utenti della console Microsoft potranno dunque risparmiare cifre importanti su una selezione dei migliori titoli disponibili.

Sono inoltre state rinnovate in contemporanea le Promozioni Gold: a differenza degli altri sconti normalmente disponibili, si tratta di offerte disponibili in esclusiva per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

La console di Microsoft si sta preparando a celebrare il suo ventesimo anniversario: per l’occasione Xbox ha svelato un controller ideato che giocherà con i vostri sentimenti.

Presto potrebbe anche arrivare una rivoluzione dal lato hardware: le riparazioni delle console potrebbero diventare più facili e possibili da effettuare anche per i soli utenti.

Tra le promozioni più interessanti attualmente disponibili su Xbox Store segnaliamo la Bombs Drop Sale: una serie di sconti interamente dedicata al franchise Fallout.

Questo significa che potrete acquistare i titoli dell’amata saga post-apocalittica di Bethesda con sconti fino al 75%: ad esempio, potrete acquistare Fallout 4 Game of the Year Edition a soli 9,99€.

Rimanendo in tema post-apocalittico, grazie alle Promozioni Gold — e quindi in esclusiva per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate — potrete anche acquistare Metro Saga Bundle, il pacchetto con tutti i capitoli ispirati dai romanzi di Dmitry Glukhovsky, con il 60% di sconto.

Segnaliamo inoltre che sono disponibili tante offerte su giochi realizzati in Pixel Art, come Crypt of the Necrodancer e Cuphead, e che sono disponibili molti altri sconti fino al 90%: la promozione più vantaggiosa è sicuramente quella dedicata a ‘n Verlore Verstand, un’avventura astratta che potrà essere vostra spendendo solo 1,49€.

Di seguito troverete una nostra selezione delle tante offerte attualmente disponibili su Xbox Store, che rappresenta solo una piccola parte dei giochi in sconto:

Le offerte dedicate al franchise di Fallout termineranno tra due settimane, mentre tutte le altre promozioni termineranno martedì 19 ottobre, giornata in cui saranno disponibili i nuovi sconti: se volete consultare tutti gli sconti disponibili, potete procedere al seguente indirizzo.

Ricordiamo che gli abbonati a Game Pass non solo potranno accedere ad alcune di queste promozioni, ma avranno il diritto di scaricare fin dal day-one molti giochi importanti: uno di questi è un’esclusiva bellissima da vedere e che non commetterà lo stesso errore di Cyberpunk 2077.

Nel caso desideriate una Xbox Series X in stile cartoon, Nickelodeon ha deciso di ideare una console next-gen interamente dedicata a Spongebob, insieme ad un’altra variante con Leonardo, leader delle Tartarughe Ninja.

Le console next-gen «normali» sono al momento invece molto difficili da acquistare, ma potreste volervi consolare con le scarpe ufficiali di Xbox.