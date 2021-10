L’esclusiva Xbox più bella da vedere non farà l’errore di Cyberpunk 2077

Ve ne abbiamo parlato oggi su queste stesse pagine: Forza Horizon 5 promette di essere un vero e proprio trionfo dal punto di vista tecnico per quanto riguarda Xbox Series X|S.

Il gioco in uscita a novembre promette infatti di mostrare gli artigli della next-gen di casa Microsoft, sebbene in queste ore è trapelata una conferma che ribalterebbe un po’ alcune certezze.

Dopo averlo provato per un paio di ore, il nostro Domenico ci ha suggerito che il racing «ha tutte le carte in regola per proporsi ancora una volta come nuovo termine di paragone per il genere».

Del resto, già il successo del quarto capitolo (qui la nostra recensione) e il ragguardevole livello qualitativo raggiunto, lasciavano ben sperare per il sequel.

Ora, durante una chiacchierata con Press-Start, il Creative Director Mike Brown ha discusso della versione del gioco per Xbox One, di fatto la “old-gen” se paragonata alle performance di Series X.

Brown ha chiarito che l’SSD delle nuove piattaforme (e le schermate di caricamento presenti nell’edizione One) sono di fatto le uniche cose importanti da sottolineare.

La versione Xbox One ha le schermate di caricamento, lo ammetto. Il gioco in realtà è davvero molto buono su Xbox One, che non ha ovviamente un SSD. Ci sono restrizioni tecniche, […] ma onestamente, il ridimensionamento a One è un processo simile, anche se sarà uno dei giochi più belli per la passata generazione Xbox.

E ancora, Brown ha spiegato che «la gente lo adorerà, davvero. È di fatto un gioco Xbox One, non sarà bello come su Series X visto che avrà schermate di caricamento, ma penso che non sia stata una complicazione in più per noi rispetto a farlo su un PC con delle specifiche basse.»

Infine, il director ha dichiarato che «La versione che sta per uscire farà davvero felici i giocatori.» Le parole di Brown rassicurano abbastanza, specie a fronte del flop al lancio della versione old-gen di Cyberpunk 2077, non curata a dovere rispetto alle altre edizioni (PC in primis).

Parlando sempre di Xbox Series X, avete visto queste due edizioni speciali davvero fuori di testa (nonché imperdibili per qualunque fan)?

Ricordiamo anche che Microsoft si sta preparando a rivoluzionare per sempre il rapporto tra azienda e consumatori in un modo realmente sorprendente.

Infine, se vi state chiedendo quando sarà possibile comprare una Xbox Series X senza problemi di scorte, la risposta forse non vi piacerà affatto.