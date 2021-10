Xbox Series X|S, Microsoft si prepara ad una rivoluzione lato hardware

Microsoft è sicuramente la compagnia videoludica più intraprendente tra quelle presenti in questo momento storico, e con Xbox sta provando a cambiare qualche storico preconcetto.

Già il semplice Xbox Game Pass è qualcosa che è destinato a cambiare il concetto di fruizione del videogioco, e già l’ha fatto.

Un servizio che, mese dopo mese, si aggiorna costantemente con nuovi titoli, e ne ha anche altri che ovviamente verranno rimossi di tanto in tanto.

In compenso, Microsoft offre spesso dei giochi gratis per un periodo di tempo limitato, come quelli che arrivano nel fine settimana.

Per quanto riguarda Xbox Series X|S, pare che Microsoft voglia rompere un nuovo tabù per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, stavolta lato hardware.

Nel mondo della tecnologia di consumo, e quindi anche nei videogiochi, i prodotti non possono essere aggiustati dal cliente in autonomia senza invalidare la garanzia. Né avere la possibilità di acquistare pezzi di ricambio, o accedere alla documentazione per la riparazione.

Se una console ha un problema va spedita in un centro assistenza certificato (come nel caso del Joy-Con drifting per esempio), senza che il consumatore possa metterci le mani per tentare una riparazione. A quanto pare, secondo VGC, Microsoft sta cercando di capire come fare per eliminare questo passaggio, permettendo a chiunque di poter riparare una Xbox difettosa, ad esempio.

Microsoft ha raggiunto un accordo con As You Sow, un gruppo di investimento no-profit che a giugno aveva chiesto a Microsoft, in quanto socio, di studiare “i benefici sociali ed ambientali” nel facilitare la riparazione dei dispositivi.

La Casa di Redmond non renderà noti i dati dello studio per proteggere i propri segreti aziendali, ma entro maggio 2022 pubblicherà i risultati finali e la sua decisione in merito.

Può sembrare una novità da poco, ma nel caso Microsoft riesca a trovare un modo per rendere la sue console “manipolabile” dagli utenti si aprirà uno spiraglio del tutto nuovo nel rapporto tra consumatori e aziende.

Il tutto mentre Microsoft sta festeggiando i 20 anni di Xbox, con una serie di iniziative a tema molto singolari che riguardano l’abbigliamento.

Ma anche cose più consone, diciamo, come il nuovo controller a tema che gioca con i sentimenti dei fan.

