Xbox, le uscite della settimana per One e Series X (7-11 giugno)

Durante la prossima settimana arriveranno alcune interessanti new entry su Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo nello specifico quali titoli andranno ad arricchire il catalogo dal 7 all’11 giugno.

I videogiocatori fedeli alle console di Microsoft hanno contribuito al notevole successo di Xbox Game Pass e non potranno perdere l’occasione di tenersi aggiornati sulle prossime uscite.

Vi ricordiamo che, proprio per quanto riguarda il servizio in abbonamento, sono già stati annunciati i nuovi ingressi (e le annesse dipartite), disponibili a partire dal 1 giugno.

Il mese di maggio si è chiuso in bellezza con l’arrivo di Maneater, action RPG che vi consentirà di impersonare uno squalo pronto a reclamare il ruolo di re indiscusso dei mari (dando parecchio filo da torcere anche agli umani).

Vediamo insieme quali saranno le pubblicazioni in grado di soddisfare i gusti di gran parte del pubblico, possessori di Xbox Game Pass inclusi, e quando arriveranno:

8 giugno

Chivalry 2

9 giugno

Alba A Wildlife Adventure

Green Hell

Later Daters

Paradox Error

10 giugno

Ninja Gaiden Master Collection

11 giugno

Farm Frenzy Refreshed

Let’s Cook Together

Life of Fly 2

La settimana si aprirà al suono della battaglia con l’arrivo di Chivalry 2, slasher multiplayer in prima persona che vi getterà in un vero e proprio scontro medievale senza esclusione di colpi.

Il 9 giugno sarà il turno di Alba A Wildlife Adventure. Il titolo dei creatori di Monument Valley e Assemble with Care saprà colpirvi grazie alla sua delicatezza e a una palette cromatica estiva, mettendovi nei panni della piccola avventuriera Alba, pronta ad aiutare la natura in ogni modo.

Da questi idilliaci paesaggi si passerà a quelli decisamente inospitali di Green Hell, survival ambientato nella foresta amazzonica che metterà a dura prova la resistenza fisica e psicologica del protagonista (e del giocatore).

La lista prosegue con Paradox Error, platform a scorrimento verticale dallo stile grafico minimalista intenzionalmente arricchito da glitch, che consentiranno un approccio inedito agli appassionati del genere.

Il 10 giugno toccherà a Ninja Gaiden Master Collection. I fan delle avventure di Ryu Hayabusa avranno l’occasione di giocare ancora una volta Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge grazie a questa raccolta arricchita da tutti i DLC.

Farm Frenzy Refreshed, arcade dalle sfumature gestionali che ci permetterà di occuparci della nostra fattoria e Let’s Cook Together, titolo in cooperativa di ambientazione culinaria sullo stile di Overcooked, sono entrambi previsti per l’11 giugno.

Life of Fly 2 chiuderà la settimana mostrandovi il mondo tramite gli occhi di una mosca, attraverso 13 storie sulla vita e i pensieri dei piccoli insetti in tante diverse ambientazioni.

Ma le novità non finiscono qui: secondo un tweet arrivato nella giornata di ieri, un «annuncio incredibile» è previsto per oggi, anche se non sono arrivate ulteriori precisazioni in merito.

Se Warhammer è la vostra passione, sarete felici di sapere che la saga è protagonista dell’iniziativa Free Play Days di Microsoft, grazie alla quale potrete provare i titoli proposti per tutto il weekend.

L’E3 è ormai alle porte, ma sembra che un atteso titolo destinato alle console di Microsoft potrebbe saltare l’appuntamento, lasciando molti fan a bocca asciutta.