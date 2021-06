Xbox Game Pass, un “annuncio incredibile” domani

La lineup di giochi disponibili su Xbox Game Pass si arricchisce giorno dopo giorno di una valanga di novità.

Il servizio in abbonamento della Casa di Redmond continua infatti a essere il fiore all’occhiello della Casa di Redmond.

Microsoft ha tra le altre cose deciso di rinnovare ancora l’iniziativaFree Play Days, con cui è possibile provare diversi giochi gratis Xbox durante tutto il fine settimana.

A quanto pare, però, le sorprese non sarebbero finite: l’account francese ufficiale di Xbox Game Pass ha infatti twittato che domani assisteremo a un «annuncio incredibile», sebbene al momento non è chiaro cosa verrà mostrato per l’occasione.

Demain annonce incroyable, on aime autant vous prévenir. Vous pouvez essayer de deviner mais aucune chance que vous trouviez 💚 à demain donc — Xbox Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) June 4, 2021

Vero anche che potrebbe trattarsi dell’Indie Live Expo previsto in Giappone per la giornata di domani, il quale potrebbe essere proprio legato ad alcune novità in arrivo su Game Pass.

Poco sotto, il tweet di Xbox Japan che confermerebbe la notizia (via ResetEra).

Xbox も協賛する INDIE Live Expo 2021 が、明日 6 月 5 日(土) の 18:00 から開催されます。 番組内で Xbox Game Pass をご紹介いただくコーナーもありますので、ぜひご視聴ください!https://t.co/aSWf5Vvfv6 — Xbox Japan (@Xbox_JP) June 4, 2021

Ricordiamo in ogni caso che questa settimana è stata dedicata a Warhammer, il celebre wargame protagonista di numerosi giochi a tema, disponibile come sempre esclusivamente per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Ma non solo: per tutto il mese di giugno sarà invece possibile riscattare gratuitamente un’esclusiva Xbox davvero molto amata, messa a disposizione degli utenti per celebrare il Pride Month.

Infine, avete già letto anche che Jeff Grubb di GamesBeat ha dichiarato che un atteso big in arrivo su piattaforme Microsoft potrebbe non essere presente allo showcase di Xbox e Bethesda.

La conferenza dedicata alle novità in arrivo su Xbox Series X e non solo è stata fissata per il prossimo 13 giugno, in cui verrà alzato il sipario su un gran numero di annunci e novità in arrivo nei prossimi mesi.