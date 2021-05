Xbox Game Pass, disponibile da oggi uno dei giochi più trash di sempre

Per chiudere in maniera decisamente singolare questo mese di maggio, un nuovo gioco sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi su Xbox Game Pass.

Il catalogo Microsoft continua infatti ad aggiungere titoli con una frequenza realmente impressionante, visto e considerato che non passa giorno senza che abbiano notizie su novità in arrivo.

Solo negli ultimi sette giorni abbiamo potuto mettere mano a un bel po’ nuove scelte, destinate anche a cloud e PC, a cui ora se ne aggiunge un’altra davvero curiosa.

Lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive ha infatti annunciato infatti che il suo Maneater è disponibile da oggi su Xbox Game Pass per tutti gli abbonati al servizio.

Definito un RPG d’azione per giocatore singolo e open world (ovvero uno ShARkPG), in questo gioco dal retrogusto trash saremo noi a vestire i panni di uno squalo.

Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo toro, saremo chiamati a sopravvivere al mondo marino mentre dovremo scalare l’ecosistema subacqueo. Per farlo, potremo esplorare un universo in cui vari nemici cercheranno di farci la pelle, inclusi ovviamente gli esseri umani.

Il giocatore potrà adattare il comportamento squalo in base al proprio stile di gioco, diventando così il più temibile predatore che i mari possano ricordare.

Ricordiamo anche che gli abbonati a Xbox Game Pass avevano di recente già ricevuto novità legate al mondo fantasy di Dungeons & Dragons.

Ma non solo: anche un altro gioco di un certo peso come Snowrunner è da poco sbarcato nella libreria on demand, sempre per Xbox e PC.

Infine, ultimo ma non meno importante, anche l’ottimo titolo di strategia Victoria III è pronto a conquistare Xbox Game Pass su PC al Day One.