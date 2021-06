Un big Xbox potrebbe saltare l’E3 2021

L’E3 2021 è in dirittura d’arrivo, col suo carico di notizie e conferenze sulle prossime novità in uscita.

Tra le varie, Microsoft è pronta ad annunciare le sue “bombe” previste in primis su piattaforma Xbox, le quali promettono di dare una bella rinfrescata a un parco titoli fermo da fin troppo tempo.

Nonostante la conferenza sia stata fissata per il prossimo 13 giugno (assieme a Bethesda), arrivano ora brutte notizie per quanto riguarda l’assenza di un titolo particolarmente atteso dalla community.

Jeff Grubb di GamesBeat ha infatti dichiarato che l’atteso Avowed di Obsidian Entertainment non sarà presente allo showcase di Xbox e Bethesda (va GB).

Un insider piuttosto affidabile aveva aggiunto che, in base alle informazioni in suo possesso, Avowed avrebbe avuto mostrarsi in trailer e che lo sviluppo procedeva a gonfie vele.

Ora, un altro leaker di nome “Nate Drake” afferma che il gioco è sparito dal docket dell’E3 2021. Sembra che il gioco, inizialmente previsto nella rosa di annunci, potrebbe in ogni caso mostrarsi in un altro evento Microsoft.

Con così tanti grandi giochi in sviluppo presso Xbox Game Studios e Bethesda, tra cui Starfield, Psychonauts 2 e il presunto Project Typhoon, Avowed potrebbe quindi essere stato “spostato” per lasciare spazio agli altri big dell’evento.

Ad ogni modo, al momento si tratta solo di indiscrezioni assolutamente non confermate da fonti ufficiali. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Avowed, presentato nel 2020, è descritto come un «gioco di ruolo espansivo in prima persona», un genere che gli autori di Fallout New Vegas hanno ben chiaro.

Parlando ancora degli eventi, sembra proprio che siano saltati quattro big in un colpo solo: Summer Game Fest al ribasso?

Infine, Microsoft ha deciso di ridare il via all’iniziativa Free Play Days, con tante novità davvero succose nel weekend.