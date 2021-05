Xbox, le uscite della settimana per One e Series X (31 maggio-4 giugno)

Nel corso della prossima settimana, un buon numero di titoli arriveranno su Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo insieme le new entry nel ricco catalogo delle console di Microsoft a partire da lunedì 31 maggio.

I possessori degli hardware del colosso di Redmond, senza dimenticare gli abbonati a Xbox Game Pass, stanno per mettere le mani su alcuni nuovi prodotti che saranno indubbiamente in grado di soddisfare i diversi palati degli utenti.

Microsoft ha destinato al suo servizio in abbonamento una gran quantità di giochi, e uno dei nuovi ingressi farà felici tutti i fan di Paradox Entertainment e dei grand strategy (ma solo su PC) a partire dal lancio.

Se fosse necessario sottolineare ancora una volta la spiccata varietà che caratterizza l’offerta dell’azienda americana, vi ricordiamo che un RPG open world del tutto atipico ha appena conquistato i lidi di Xbox Game Pass.

Mentre Xbox e Bethesda si stanno preparando all’atteso Showcase di giugno, non si ferma l’uscita di nuovi giochi: vediamo insieme quali e quanti saranno nella lista seguente:

31 maggio

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

1 giugno

Carnivores Dinosaur Hunt

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure

Necromunda Hired Gun

2 giugno

Bunny Factory

Dungeon Escape Console Edition

Train Station Renovation

3 giugno

Astalon Tears of the Earth

Talisman Digital Edition

Tour de France 2021

4 giugno

Alphadia Genesis 2

Astro Aqua Kitty

Off and on Again

The Last Kids on Earth and The Staff of Doom

Com’è facile notare dall’elenco, si spazia da alcuni platform come Ghosts ‘n Goblins Resurrection, ottavo capitolo delle avventure di Arthur nonché vero e proprio omaggio ai classici della serie di Capcom, a titoli di tutt’altro genere.

La lista prosegue infatti con Carnivores Dinosaur Hunt, FPS in cui daremo la caccia ad alcuni degli animali più pericolosi mai esistiti, per la gioia di tutti i fan di Turok.

Gli appassionati di Warhammer non potranno mancare all’appuntamento con Necromunda Hired Gun, frenetico sparatutto in prima persona che ci metterà nei panni di un mercenario (e del suo cane) pronto a tutto pur di riscuotere quanto dovuto.

Per gli appassionati dei titoli simulativi c’è Train Station Renovation, gioco in cui vestiremo i panni di un operaio manutentore che avrà il compito di riportare ai vecchi fasti alcune antiche stazioni ferroviarie ormai in disuso.

Nel caso in cui il nuovo episodio del classico di Capcom non fosse abbastanza, sarete felici di sapere che Astalon Tears of the Earth è pronto a farsi scoprire: si tratta di un platform che ci metterà nei panni di tre eroi in missione per salvare il loro villaggio, minacciato dalla penuria di risorse in un mondo post-apocalittico.

Non manca una gradita new entry per i fan del ciclismo: Tour de France 2021 è in arrivo il 3 giugno, con un nuovo sistema di obiettivi e una modalità tour con maggiori opzioni di personalizzazione rispetto al passato.

Insomma, l’offerta è varia e garantisce un gran numero di prodotti decisamente diversi tra loro, che vanno a coprire molti dei generi videoludici presenti sul mercato e ad ampliare l’offerta proposta tramite Xbox Game Pass.

Vi ricordiamo che, a partire da domani, una serie molto amata sta per abbandonare il servizio di Microsoft: stiamo parlando di alcuni titoli del franchise di Kingdom Hearts, ormai pronti all’addio.

Se siete in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, vi interesserà conoscere i nuovi giochi che saranno offerti gratuitamente a giugno, per un valore totale di $79,96.

È bene segnalare che rimangono ancora tre giorni per usufruire delle offerte in corso su Xbox Store per quanto riguarda un buon numero di titoli scontati fino all’85%, tra cui Dragon Ball FighterZ, Judgment, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e molti altri.