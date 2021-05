Games With Gold, i 4 nuovi giochi gratis per Xbox a giugno

Microsoft ha svelato la lineup di giochi gratis in arrivo a giugno su Xbox come parte del programma Games With Gold.

Potete accedere al programma attraverso un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold (incluso nel tier Ultimate o acquistabile a parte).

L’anno era partito nel migliore dei modi per l’iniziativa, con alcuni titoli di alto rango garantiti agli utenti Xbox.

Ciononostante, già da marzo si è registrato un calo della qualità che non è passato inosservato davanti agli occhi dei fan, che non hanno nascosto disappunto.

Questi i giochi che saranno offerti a giugno:

The King’s Bird ($19.99 ERP): 1-30 giugno

($19.99 ERP): 1-30 giugno Shadows: Awakening ($29.99 ERP): 16 giugno – 15 luglio

($29.99 ERP): 16 giugno – 15 luglio NeoGeo Battle Coliseum ($9.99 ERP): 1-15 giugno

($9.99 ERP): 1-15 giugno Injustice: Gods Among Us ($19.99 ERP): 16-30 giugno

The King’s Bird è un platform adventure con movimenti basati sulla fisica, lanciato nel 2018 dallo sviluppatore Serenity Forge.

Shadows: Awakening è invece un RPG single-player con visuale isometrica, trama travolgente e un gameplay frenetico lanciato da Games Farm nello stesso anno.

NeoGeo Battle Coliseum per Xbox 360 porta la firma di SNK Playmore ed è un picchiaduro dalle intense lotte in tag team.

Injustice: Gods Among Us non ha invece bisogno di presentazioni: anch’esso un picchiaduro, è stato creato dal team di Mortal Kombat con i personaggi DC.

Tutti i titoli sono fruibili in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S, com’è tradizione delle piattaforme Microsoft.

I quattro giochi vengono offerti ad un valore di listino totale di $79,96 e un conteggio di punti Gamerscore pari a 3200.

Lo scorso mese era andata così su Games With Gold, e avete ancora una settimana per riscattare gli ultimi titoli.

Games With Gold resta di fatto la sola grande attrattiva per gli abbonati a Xbox Live Gold all’infuori dei multiplayer a pagamento, dal momento che i free-to-play non lo richiedono più per giocare online.

La casa di Redmond sembra del resto puntare maggiormente su Xbox Game Pass, che riceve costantemente iniezioni di spessore nella sua libreria.