Xbox Game Pass, un big sta per lasciare dopo solo 3 mesi

Un big molto importante sta per abbandonare improvvisamente Xbox Game Pass, dopo essere arrivato solamente tre mesi fa sul catalogo di giochi di Microsoft.

Si tratta di Grand Theft Auto V, il capolavoro di Rockstar Games il cui arrivo aveva entusiasmato tantissimi utenti: da poche ore è stato infatti inserito nella sezione dei giochi in uscita dal catalogo.

GTA V era stato annunciato come il grande arrivo del mese di aprile, ma dopo quest’ultima scoperta apprendiamo che evidentemente l’accordo era valido per poco tempo.

Per il titolo di Rockstar Games si è trattato di un ritorno, dato che il primo addio da Xbox Game Pass era avvenuto un anno fa.

Accedendo all’app dedicata di Xbox Game Pass, sia su console che su mobile, scorrendo in basso è possibile vedere come sia stato inserito Grand Theft Auto V a sorpresa tra i giochi in uscita.

La sezione Presto non disponibile, che precedentemente includeva solo tre giochi in uscita il primo agosto, adesso include anche il capolavoro di Rockstar Games.

L’aggiunta è arrivata soltanto nella giornata di oggi, come potete osservare voi stessi qui sotto nel nostro screenshot:

Al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati: la notizia ha dunque preso in contropiede gli appassionati, che non si aspettavano l’addio di questo big dopo così poco tempo.

Non è stata dunque nemmeno comunicata ancora la data dell’addio ufficiale: non sappiamo dunque se lascerà anch’esso il servizio l’1 agosto o se l’addio sarà rimandato ancora di qualche settimana.

In ogni caso, sembra ormai certo che queste saranno le ultime ore a disposizione degli abbonati per poter approfittare gratuitamente di GTA V: il nostro suggerimento è dunque quello di scaricare l’avventura di Rockstar Games il prima possibile.

I giochi in uscita da Xbox Game Pass diventano dunque quattro, dato che GTA V si aggiungerà ai tre titoli precedentemente annunciati, seppur non siano ancora arrivate conferme sulla data in cui lascerà il servizio.

Fortunatamente Microsoft sta lavorando sodo per aggiungere tantissimi giochi al catalogo: da domani sarà anche disponibile un titolo in esclusiva.

Il colosso di Redmond non ha mai nascosto di voler arrivare su ogni dispositivo grazie allo streaming, come dimostrato da un test che ha mostrato una nuova piattaforma inaspettata.