Xbox Game Pass, annunciati 12 nuovi giochi da oggi a fine luglio

Microsoft ha annunciato 12 nuovi giochi in arrivo da oggi a fine luglio per Xbox Game Pass, il suo servizio in abbonamento.

La libreria di Xbox Game Pass continua a crescere esponenzialmente e non sembra avere intenzione di fermarsi per l’estate.

Tra le new entry del mese abbiamo Cris Tales, il JRPG colombiano ora disponibile che abbiamo recensito proprio oggi.

Altri titoli erano già attesi per il mese di luglio e comprendono Microsoft Flight Simulator per console, che sta per aggiornarsi con una richiestissima funzionalità in tutte le versioni.

Microsoft Flight Simulator, The Ascent, and more are coming soon to @XboxGamePass. Catch up on all the details here: https://t.co/VGjkE8ZYYf — Xbox Wire (@XboxWire) July 20, 2021

Questi i nuovi arrivi su Xbox Game Pass da oggi a fine luglio:

Battlefield V – EA Play – Cloud – oggi

– EA Play – Cloud – oggi Cris Tales – cloud, console, PC – oggi

– cloud, console, PC – oggi Atomicrops – cloud, console, PC – 22 luglio

– cloud, console, PC – 22 luglio Raji: An Ancient Epic – cloud, console, PC – 22 luglio

– cloud, console, PC – 22 luglio Last Stop – cloud, console, PC – 22 luglio

– cloud, console, PC – 22 luglio Blinx The Time Sweeper – cloud e console – 26 luglio

– cloud e console – 26 luglio Crimson Skies High Road to Revenge – cloud e console – 26 luglio

– cloud e console – 26 luglio Microsoft Flight Simulator – Xbox Series X|S – 27 luglio

– Xbox Series X|S – 27 luglio Lethal League Blaze – cloud, console e PC – 29 luglio

– cloud, console e PC – 29 luglio Omno – cloud, console e PC – 29 luglio

– cloud, console e PC – 29 luglio Project Wingman – PC – 29 luglio

– PC – 29 luglio The Ascent – cloud, console e PC – 29 luglio

La lista comprende dunque un elevato numero di titoli in arrivo sia su PC che su cloud e console, con non poche sorprese.

Considerando che parliamo di un mese estivo, tradizionalmente non avvezzo ad accogliere grandi uscite, gli abbonati hanno di che ritenersi soddisfatti.

Da segnalare come Microsoft Flight Simulator rappresenti di fatto la prima esclusiva next-gen sul servizio, anche se c’è l’intenzione di portarlo anche su cloud per farlo fruire da tutti molto presto.

Avevamo ricevuto notizia dell’arrivo di un Battlefield su un servizio in abbonamento: potrebbe trattarsi proprio dell’innesto di V su cloud, o sarà altro?

Intanto, segnaliamo Last Stop che è stato ufficializzato soltanto adesso ma era oggetto di rumor già da alcuni giorni.

Non mancano le sorprese, appunto, dalla prima Xbox, con due classici come Blinx e Crimson Skies in dirittura d’arrivo.

Grande attesa per uno dei giochi più caldi dell’estate, lo shooter RPG isometrico The Ascent, che promette scintille in un’ambientazione cyberpunk.

A fronte di questi innesti, saranno soltanto tre i giochi a lasciare Xbox Game Pass in questa seconda metà di luglio.