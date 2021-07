Xbox Game Pass arriva su un’altra piattaforma (ed è inaspettata)

Da tempo Microsoft aveva annunciato la propria volontà di rendere disponibile Xbox Game Pass sulla maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato, anche quelli non necessariamente concepiti per il gaming.

Grazie a xCloud, disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, gli utenti possono infatti usufruire di un incredibile catalogo di titoli tramite streaming, anche se questa feature è al momento disponibile pubblicamente solo su smartphone e tablet.

Microsoft sta lavorando attivamente per continuare ad aggiungere titoli in catalogo, anche per il cloud gaming: fino alla fine di luglio arriveranno 12 nuovi giochi.

Tuttavia è necessario tenere conto anche degli inevitabili addii di alcuni titoli: tre giochi lasceranno il catalogo alla fine del mese.

Come riportato da DualShockers, Xbox ha però recentemente tenuto un evento nella Corea del Sud per promuovere Xbox Game Pass, particolarmente per mostrare pubblicamente le potenzialità di xCloud.

Per tutta la durata di tale evento, tutti gli utenti coinvolti hanno avuto la possibilità di poter provare Xbox Cloud Gaming accedendo tramite qualunque browser disponibile su tutti i dispositivi.

Approfittando di questa occasione, un fan ha avuto un’idea davvero originale: far girare i titoli di Xbox Game Pass Ultimate sul proprio smartwatch, un dispositivo certamente non disegnato per godersi i titoli in alta risoluzione.

Utilizzando infatti il browser Android integrato, un giocatore è riuscito a giocare a titoli come Forza Horizon 4 su uno schermo grande solamente 1.57 pollici, collegando via bluetooth un piccolo controller third party per usufruire al meglio dell’esperienza.

In Korea, xCloud web browser event is going on. An Xbox gamer has updated a photo of him playing Gamepass with a Chinese smartwatch. Nothing impossible about Xbox Gamepass.#SKT클라우드게임 #브라우저이벤트 #가장작은기기 #Xboxgamepasshttps://t.co/o4h3Na6ukj pic.twitter.com/c844DfzQkM — YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) (@1978iamdesign) July 18, 2021

Se l’intento di Microsoft era dunque quello di mostrare pienamente le potenzialità del cloud gaming, possiamo dire che questo appassionato ha contribuito notevolmente grazie a un’idea sicuramente originale.

Non appena Xbox Cloud Gaming sarà reso disponibile tramite browser pubblicamente anche nel resto del mondo, potenzialmente dovrebbe dunque essere possibile riuscire ad usufruire dei titoli next-gen anche su dispositivi finora impensabili, come appunto gli smartwatch, che diventerebbero una console Microsoft dalle dimensioni incredibilmente piccole.

Xbox aveva già sottolineato come la miglior console fosse quella con cui gli utenti preferiscono giocare: si può dire che questo ragionamento in futuro potrà essere applicato anche ai dispositivi compatibili con Game Pass.

In attesa che questo futuro possa diventare realtà, vi spieghiamo come recuperare un gioco gratis offerto direttamente da Xbox.

Xbox Store ha inoltre rinnovato le offerte settimanali su tantissimi giochi, tra i quali è disponibile anche Mass Effect Legendary Edition.