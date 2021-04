Xbox Game Pass, un atteso sparatutto arriva al day one? Nuovo rumor

Microsoft è sempre costantemente al lavoro per migliorare Xbox Game Pass e, se questo rumor venisse confermato, sarebbe riuscita a fare un colpo davvero niente male, assicurandosi un grande sparatutto tripla A attualmente in sviluppo fin dal day one.

Sapevamo già il grande impegno dell’azienda per portare nuovissimi giochi sul proprio catalogo fin dal giorno di lancio, come dimostrato dall’annuncio di 20 titoli, tra cui ci sarà anche S.T.A.L.K.E.R. 2.

Attraverso Game Rant apprendiamo oggi di una voce di corridoio molto interessante: il misterioso Battlefield 6, l’ultimo sparatutto di EA e DICE attualmente in sviluppo, potrebbe venire reso disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass al day one.

La voce arriva dall’insider Shpeshal Ed, particolarmente legato al mondo Xbox ma che ha anche recentemente anticipato l’arrivo di Final Fantasy VII Remake sul PlayStation Plus.

Battlefield 6 sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass?

Durante la sua apparizione al podcast The XboxEra, Shpeshal ha infatti rivelato di sapere che è «altamente probabile» che uno sparatutto tripla A in prima persona possa venire lanciato direttamente su Xbox Game Pass.

Non ha voluto fare precisi nomi ma, considerati gli ottimi rapporti che corrono tra Electronic Arts e Xbox, soprattutto dopo l’inclusione di EA Play anche nell’abbonamento PC, i fan non hanno impiegato molto ad indicare Battlefield 6 come il possibile candidato, probabilmente aiutato anche da questo accordo per l’abbonamento Ultimate.

Appare invece improbabile che possa trattarsi del titolo dei rivali di Activision, che dovrebbe chiamarsi Call of Duty WWII Vanguard, dato che la compagnia è storicamente più legata al mondo Sony rispetto a quello Microsoft.

Qualunque sia la verità, ammesso che questa voce si riveli fondata, i giocatori saranno sicuramente contenti di trovare incluso nel proprio abbonamento un grande titolo senza costi aggiuntivi.

Ovviamente ci teniamo a ricordarvi che si tratta unicamente di un rumor da prendere con le dovute precauzioni in attesa di un annuncio ufficiale da parte di EA o di Microsoft.

Vi terremo aggiornati nel caso di ulteriori novità: nel frattempo, vi consigliamo di non dimenticarvi di provare i titoli che lasceranno Xbox Game Pass questo mese.