Tre giochi lasceranno Xbox Game Pass ad aprile 2021

Xbox Game Pass è più popolare che mai negli ultimi mesi, grazie anche all’arrivo nel catalogo di giochi come Outriders, Octopath Traveler, Empire of Sin, Star Wars: Squadrons e Skyrim: Special Edition. Tuttavia, mentre il servizio continua ad accogliere grandi titoli, alcuni dei titoli esistenti devono “fare posto” ai nuovi arrivati.

Come riportato da Pure Xbox, tre giochi lasceranno a breve il servizio, il che significa che scompariranno dal nelle prossime due settimane (più precisamente il 15 aprile 2021). I giochi in questione sono Deliver Us the Moon, Gato Roboto e Wargroove.

I giochi Bethesda sul Game Pass.

Deliver Us The Moon è un particolarissimo thriller sci-fi di Wired Production Limited ambientato in un imminente futuro apocalittico, in cui le risorse naturali della Terra sono purtroppo terminate. Il gioco ha richiami neanche troppo velati a classici film quali 2001 Odissea nello Spazio e Solaris, oltre ai più recenti Arrival, Gravity e Intertellar. Gato Roboto è invece un bizzarro metroidvania 2D sviluppato dallo studio americano doinksoft e pubblicato da Devolver Digital.

Infine, Wargroove è un tattico a turni sviluppato e pubblicato da Chucklefish e uscito nel 2019. Il gioco rimanda ai classici come la saga di Fire Emblem. Ogni giocatore (sino a un massimo di 4 utenti) sarà chiamato a prendere il comando di un esercito e del suo comandante e muovere così guerra ai suoi avversari.

Ricordiamo anche che 20 giochi Bethesda sono arrivati su Game Pass il 12 marzo scorso, tra cui giochi come DOOM, DOOM 3, Fallout New Vegas, Prey e moltissimi altri. Ma non solo: anche il primo gioco PlayStation per Xbox sarà su Game Pass dal day one.