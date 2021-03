Call of Duty WWII Vanguard metterà da parte Warzone?

Call of Duty WWII: Vanguard sarebbe il nome del nuovo capitolo del franchise sviluppato dal team Sledgehammer Games. Il gioco, come da tradizione, dovrebbe essere in uscita a fine anno.

Eurogamer.net ha anticipato l’esistenza e i dettagli del nuovo episodio: inizialmente si parlava di seconda guerra mondiale, mentre successivamente è emersa l’indiscrezione che Vanguard sarà ambientato addirittura negli anni ’50 ma in un momento in cui la guerra sarebbe stata portata avanti con conseguenze terribili per il mondo intero.

Ora, l’insider Tom Henderson ha rivelato che Call of Duty WWII Vanguard sarà il nome del gioco, sebbene potrebbe trattarsi di una versione alternativa della guerra diversa da quanto letto nei libri di storia (via Wccftech). Lo sviluppo del gioco sarebbe inoltre iniziato ad agosto 2019, facendo quindi registrare solo due anni di lavoro sul gioco (contro i tre anni degli episodi analoghi del franchise).

Henderson ha però reso noto che Warzone – il battle royale basato sulla saga di sparatutto – potrebbe non essere una priorità per il team Sledgehammer, intento a chiudere il gioco base in tempo per l’uscita nei negozi.

Una mappa a tema Vanguard destinata a Warzone potrebbe in ogni caso vedere la luce entro l’anno ma essere di dimensioni ridotte (come Rebirth Island) così come le armi a tema, distribuite periodicamente e sbloccabili più velocemente giocando a Vanguard (al fine di incoraggiare i giocatori verso un’esperienza premium).

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe già in fase di sviluppo, impostato come un remake del leggendario Call of Duty: Modern Warfare 2. Ma non solo: Activision avrebbe in mente anche un’iterazione incentrata completamente sulla modalità Zombie,

L’ultimo capitolo della serie, Call of Duty Black Ops – Cold War, è disponibile dal 13 novembre scorso su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X: per tutti i dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra video recensione, sempre e solo su SpazioGames.