Final Fantasy VII Remake gratis a marzo con PS Plus?

Nelle scorse ore ci siamo domandati perché Sony non abbia ancora reso noti quelli che sarebbero stati i giochi gratis di marzo su PlayStation Plus. Forse, in vista del nuovo State of Play di stasera – previsto alle 23 ora italiana – il colosso giapponese approfitterà dell’evento in streaming per fare una gradita sorpresa ai suoi giocatori.

Nell’attesa, alcune voci circolanti in rete suggeriscono che Final Fantasy VII Remake potrebbe essere uno dei titoli gratuiti per i possessori di PS Plus durante il prossimo mese.

L’indiscrezione è stata messa in giro dal co-conduttore del podcast XboxEra nonché noto insider, Shpeshal_Ed, il quale ieri ha pubblicato su Twitter una frase che lascia ben poco spazio all’immaginazione (via PSU):

Se non hai ancora acquistato Final Fantasy VII Remake. Assicurati di essere abbonato a PlayStation Plus a marzo…

Essendo Shpeshal_Ed abbastanza autorevole nel settore, è piuttosto improbabile che quella frase sia stata scritta a caso, magari con il solo scopo di trollare i suoi follower (specie quelli in possesso di una console Sony).

Sicuramente, nel corso dello State of Play – durante il quale saranno mostrati ben dieci giochi tra PS4 e PS5, oltre a svariati titoli indie e sorprese di vario genere – sembra plausibile che Sony possa annunciare una versione next-gen di Final Fantasy VII Remake per PS5 (chiamata Ever Crisis), magari rivelando l’arrivo del gioco nella sua forma classica anche su PS Plus, in forma del tutto gratuita. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nella nostra recensione del remake del classico JRPG Square vi abbiamo raccontato che «la prima parte di Final Fantasy 7 Remake è un lavoro di altissima qualità in grado di porre una base granitica su cui costruire il prosieguo della storia.»

Final Fantasy VII Remake è al momento disponibile solo su console PS4 (e in retrocompatibilità su PS5).