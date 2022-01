Xbox Game Pass, quali giochi Activision Blizzard verranno aggiunti ora?

La notizia di Microsoft che acquista Activision Blizzard è una di quelle in grado di scuotere tutto il mese, se non l’anno, e il pensiero non può non andare anche ad Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento di Xbox è uno degli argomenti più caldi degli ultimi anni, e oggi diventa ancora più centrale nella comunicazione di Microsoft.

Viene spontaneo chiedersi se il prossimo Call of Duty diventerà un’esclusiva Xbox ad esempio, e proprio Microsoft ha già lasciato intendere qualcosa al riguardo.

E con l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, quali delle tantissime IP del colosso dell’intrattenimento arriveranno su Xbox Game Pass?

È ovvio che, con una manovra di mercato del genere, l’obiettivo di Microsoft sia quello di rendere il catalogo ancora più appetibile di quanto non sia già.

Ma ci sono titoli, nel portfolio di Activision Blizzard, che sono fortissimi anche e soprattutto su piattaforme concorrenti.

Pensiamo a Call of Duty Vanguard, i nuovi Overwatch e Diablo, World of Warcraft e i giochi del franchise di Spyro e Crash Bandicoot. Quali di questi giochi arriveranno su Xbox Game Pass?

I colleghi di VGC ci danno una mano a capire quali saranno gli scenari futuri, in questo senso. Più precisamente, il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, risponde direttamente alla questione:

«Offriremo più giochi Activision Blizzard possibile all’interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia nuovi titoli e giochi presenti nell’incredibile catalogo di Activision Blizzard.»

L’acquisizione, che verrà completata entro giugno del 2023, porterà quindi ad infoltire ancora di più il già enorme catalogo.

Contestualmente, Spencer ha annunciato che gli abbonati al servizio sono saliti a 25 milioni, in un mese che è letteralmente sfuggito di mano.

E non è finita qui, perché sono stati svelati in anticipo anche gli ultimi giochi di gennaio che arriveranno nel servizio in abbonamento.