Il prossimo Call of Duty sarà esclusiva Xbox? Il commento di Microsoft

Mentre ci riprendiamo dalla notizia dell’anno in ambito videoludico, è normale iniziare a farsi le prime domande per quanto riguarda franchise come Call of Duty.

Call of Duty Vanguard è stato uno dei peggiori videogiochi relativi al franchise bellico, e il futuro si è rivelato incerto dopo il lancio.

Ma ovviamente l’acquisizione generale di Activision Blizzard da parte di Microsoft arriva soprattutto a seguito dei grandi scandali, dai quali Xbox aveva preso anche le distanze.

Una mossa di cui parleremo sicuramente per molti giorni, per l’entità dell’acquisizione che è unica nel mondo dei videogiochi.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ricorda, con differenze enormi, quella di Bethesda, e allo stesso modo viene da chiedersi cosa succederà alle IP proprietarie.

In soldoni, il prossimo Call of Duty (tra i tanti) diventerà un’esclusiva Xbox e sarà giocabile all’interno di Xbox Game Pass?

Nel comunicato, e conseguenti approfondimenti diffusi da Microsoft, non c’è ancora una risposta specifica, ma possiamo comunque capire quali saranno le intenzioni dell’azienda.

Come riporta Paul Tassi di Forbes su Twitter, l’idea di Microsoft è non stavolgere in alcun modo gli equilibri dei team di sviluppo e delle community:

This *sounds* like Call of Duty (or Overwatch?) wouldn't become an Xbox exclusive. The difference could just be it's available Day One on Game Pass, a massive advantage by itself pic.twitter.com/KJGYoKR9qR

— Paul Tassi (@PaulTassi) January 18, 2022