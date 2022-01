Xbox Game Pass, rivelati in anticipo i nuovi giochi gratis in arrivo a gennaio

Quella odierna è una giornata che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate non dimenticheranno facilmente: stanno infatti arrivando tante indiscrezioni interessanti legate ai giochi gratis della piattaforma.

Un nuovo leak ha infatti svelato in anticipo quali saranno i prossimi giochi gratis di Xbox Game Pass in arrivo per il mese di gennaio, alcuni dei quali sono già stati precedentemente confermati.

Tra questi c’è anche un titolo disponibile già da oggi al day-one, che rappresenta l’arrivo della saga sulla console di casa Microsoft per la prima volta in occasione del suo decimo anniversario.

Dopo che Microsoft Store ha dunque appena svelato quali giochi dovremo salutare lungo tutto il 2022 e nel 2023, adesso sembra arrivato il momento di rallegrarsi con i nuovi titoli gratuiti in arrivo.

VGC ha infatti segnalato che online è già emersa sul sito ufficiale l’immagine, visibile qui sopra, che mostrerebbe quali saranno i giochi in arrivo a gennaio 2022 su Xbox Game Pass, che vi riepilogheremo di seguito:

Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Death’s Door

Hitman Trilogy

Nobody Saves the World

Pupperazzi

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

WindJammers 2

Taiko no Tatsujin: The DrumMaster

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Molti dei titoli inclusi nell’immagine erano in realtà già stati confermati, ma secondo il leak dovremmo ricevere anche come graditissima sorprese Death’s Door e Taiko no Tatsujin The DrumMaster.

Se l’indiscrezione dovesse venire confermata, si tratterebbe dunque di un mese estremamente ricco per Xbox Game Pass, ed in fondo ai giocatori va benissimo così.

Con molta probabilità, la casa di Redmond dovrebbe dare la conferma ufficiale già nelle prossime ore della giornata odierna: qualora l’indiscrezione venisse confermata vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo di tenere d’occhio anche le ultime offerte di Xbox Store: sono disponibili tante amate saghe, tra le quali una celebre per gli amanti degli sparatutto in prima persona.