Xbox Game Pass, presto potrebbero arrivare degli Assassin’s Creed

Xbox Game Pass continua a proporre un gran bel quantitativo di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, sebbene a quanto pare potrebbe essere presto il turno di alcuni big Ubisoft appartenenti alla saga di Assassin’s Creed.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in forte sconto su Amazon) non sembra infatti volersi fermare, specie in vista delle novità della casa transalpina ormai imminenti.

Di recente sono stati annunciati anche i primi giochi gratis di settembre, che saranno disponibili nel corso delle prossime settimane (e sono davvero tanti).

Ora, dopo l’annuncio di un nuovo gioco gratis al day-one, è ora il turno di una notizia che se confermata farà la gioia di molti.

Stando a quanto emerso in rete in queste ore, Xbox Game Pass potrebbe presto accogliere uno o più giochi della serie Assassin’s Creed, stando a quanto suggerito da un tweet di Ubisoft Brazil.

Il post in questione è stato segnalato e condiviso dall’utente @JSingh10j, tanto che viene suggerito che la conferma arriverà in occasione dell’Ubisoft Showcase del 10 settembre prossimo.

In maniera piuttosto inequivocabile, tra vari loghi delle piattaforme è presente anche quello di Game Pass, cosa questa che lascia ben poco spazio ai dubbi.

Future Assassin creed games coming to Xbox game pass ?

Posted by Ubisoft Brazil pic.twitter.com/qlqyNDKHnx — J Singh (@JSingh10j) September 8, 2022

Al momento non è chiaro se si tratterà di un aggiunta relativa a un capitolo specifico del franchise, oppure dell’inclusione di uno o più titoli all’interno del catalogo Ubisoft+ Classic. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

