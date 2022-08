Xbox Game Pass accoglie oltre 10 giochi gratis, disponibili da ora!

È difficile tenere il conto dei giochi che entrano nel catalogo di Xbox Game Pass, soprattutto quando arrivano a sorpresa come in questa occasione.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, in cui potete entrare anche tramite Amazon, ci ha abituato a release molto cadenzate e nuovi inserimenti con una certa frequenza.

Nonostante il periodo estivo, infatti, agosto ha già portato tanti giochi all’interno del catalogo, e altri ne arriveranno nelle prossime settimane.

E oltre alle uscite confermate arrivano anche le conferme di titoli del prossimo anno, giusto per cominciare a tenere il conto di cosa giocheremo nel 2023.

Come riporta VGC, invece, proprio in questo momento sono disponibili oltre 10 nuovi giochi gratis all’interno di Xbox Game Pass.

In occasione del QuakeCon, Bethesda ha deciso di celebrare portando nel catalogo di Xbox oltre dieci giochi classici (anche sul Microsoft Store).

Titoli come Return to Castle Wolfenstein, Quake 4, Wolfenstein 3D e Elder Scrolls Legend: Battlespire e The Elder Scrolls Adventures: Redguard sono disponibili da ora per tutti gli abbonati.

Ai quali si uniscono, anche su Microsoft Store, The Elder Scrolls: Arena, Daggerfall e Quake Champions.

Per quest’ultimo titolo unno dei nuovi vantaggi del Game Pass sarà la possibilità di avere tutti i campioni sbloccati fin da subito.

E, per chiudere in bellezza l’avvio della QuakeCon, gli altri giochi che saranno inseriti, sempre da oggi, all’interno di Xbox Game Pass sono Heretic: Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic e Hexen: Deathkings.

