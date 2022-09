Xbox Game Pass, disponibile un gioco gratis a sorpresa (è un grande racing)

Xbox Game Pass continua a proporre un gran bel quantitativo di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, a volte in maniera del tutto inaspettata.

Il catalogo Game Pass parrebbe infatti voler chiudere il 2022 con il proverbiale botto.

Solo ieri, infatti, vi abbiamo reso noto che tre big assoluti targati Activision Blizzard sono in arrivo su Xbox Game Pass, sebbene le sorprese non sono di certo finite qui.

Ora, dopo che il 30 agosto scorso sono stati rilasciati ben 4 nuovi giochi gratuiti – tra cui un open world Ubisoft – è ora il turno di una nuova chicca a tema racing.

Come riportato anche sui canali social ufficiali di Xbox, GRID Legends è disponibile da oggi per tutti gli abbonati a Game Pass ed EA Play.

La descrizione ufficiale del gioco recita: «GRID Legends offre un’emozionante esperienza competitiva in giro per il mondo. Crea e domina eventi da sogno, vivi l’avvincente modalità narrativa e prova la sensazione di partecipare a una gara spettacolare!»

E ancora, «buttati nella mischia in maniera semplice e intuitiva, organizza la sessione multigiocatore perfetta e crea storie con gli altri piloti. Partecipa a eventi in tempo reale, progetta gare libere con la funzione Crea gara, cerca eventi live che corrispondano alle tue preferenze e crea una lobby privata per il tuo gruppo. I giocatori possono anche permettere ad amici e nemici di partecipare a qualsiasi evento Carriera in tempo reale!»

Nel frattempo, ricordiamo anche che proprio in queste ore Xbox Game Pass ha confermato ufficialmente una delle novità più attese, ossia un nuovo abbonamento familiare per condividere i giochi gratis con i propri amici.

Ma non solo: la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass lascia intendere che il meglio deve ancora venire.