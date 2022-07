Xbox Game Pass non si ferma più: 22 giochi gratis confermati nel 2023

Xbox Game Pass ha già iniziato a pensare non solo alle prossime settimane, ma anche al prossimo anno: il servizio in abbonamento di casa Microsoft si è infatti assicurato in questi mesi tanti nuovi giochi gratis in arrivo nel 2023.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, sappiamo infatti che ben 22 giochi gratis sono già stati confermati per il nuovo anno: la lista potrebbe potenzialmente allungarsi, non appena si sapranno maggiori dettagli sulle date di uscita dei prossimi titoli (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

La maggior parte dei titoli presenti in elenco è stata svelata durante l’Xbox + Bethesda Showcase, come Starfield, anche se non si è trattato del titolo più importante della conferenza.

Game Rant ha dunque voluto riepilogare tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 su Xbox Game Pass, pur tenendo in considerazione che potrebbero sempre arrivare rinvii inaspettati.

Nella lista è possibile trovare non solo molti dei big più attesi, ma anche tantissimi progetti interessanti in arrivo: tra questi c’è anche il nuovo gioco che ha convinto maggiormente Phil Spencer.

Xbox Game Pass: giochi gratis in arrivo nel 2023

Di seguito vi proporremo dunque l’elenco completo di giochi gratis in arrivo nel 2023 su Xbox Game Pass, aggiornato naturalmente al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo:

The Last Case of Benedict Fox (Primavera 2023)

(Primavera 2023) Forza Motorsport (Primavera 2023)

(Primavera 2023) Redfall (Early 2023)

(Early 2023) Starfield (Early 2023)

(Early 2023) Wo Long Fallen Dynasty (Early 2023)

(Early 2023) Flintlock: Siege of Dawn (Early 2023)

(Early 2023) Minecraft Legends (2023)

(2023) Ara: History Untold (2023)

(2023) S.T.A.L.K.E.R. 2 (2023)

(2023) Ark 2 (2023)

(2023) Persona 3 Portable (2023)

(2023) Persona 4 Golden (2023)

(2023) Replaced (2023)

(2023) Ereban: Shadow Legacy (2023)

(2023) Ravenlok (2023)

(2023) Cocoon (2023)

(2023) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (2023)

(2023) League of Legends (2023)

(2023) League of Legends: Wild Rift (2023)

(2023) Valorant (2023)

(2023) Teamfight Tactics (2023)

(2023) Legends of Runeterra (2023)

Sebbene non sia ancora disponibile una data d’uscita definitiva per i titoli riportati in elenco, vale la pena di sottolineare che il catalogo potrebbe aggiornarsi anche con ulteriori sorprese.

Per esempio, durante l’evento è stato mostrato anche Hollow Knight Silksong, in arrivo gratis su Xbox Game Pass: tuttavia non sappiamo se uscirà nel 2023, più in avanti o perfino nel 2022.

Inoltre, potrebbe esserci il tempo per ulteriori ingressi inaspettati: ad esempio, Diablo 4 potrebbe essere annunciato a sorpresa pochi istanti dopo il completamento dell’acquisizione di Activision Blizzard in Xbox, seppur attualmente si tratti semplicemente di pura speculazione.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che gli aggiornamenti di luglio non sono ancora finiti: a partire da domani potrete scaricare un nuovo gioco gratis al day one.

Tuttavia sarà necessario, come di consueto, a fare alcuni sacrifici importanti: dal 15 luglio non saranno più disponibili ben 5 giochi gratis.