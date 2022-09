Xbox Game Pass, ecco i primi 8 giochi gratis di settembre 2022

Xbox Game Pass continua ad espandersi, e il catalogo di settembre 2022 parte alla grande con ben 8 nuovi giochi gratis.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, in cui potete entrare anche tramite Amazon, ci ha abituato a release molto cadenzate e nuovi inserimenti con una certa frequenza.

A volte arrivano anche a sorpresa, come nel caso di un grande racing che è entrato di recente nel catalogo dei giochi gratis su Xbox.

E non mancano neanche i classici, come nel caso di alcuni immortali titoli Bethesda che sono stati resi disponibili da poco.

E mentre settembre è iniziato da pochissimo, Xbox Game Pass si prepara ad ingrossare ulteriormente le proprie fila con nuovi videogiochi gratis.

Come annunciato nel solito sito ufficiale di Xbox, ecco i giochi gratis che saranno disponibili a partire dai prossimi giorni all’interno di Xbox Game Pass:

Disney Dreamlight Valley, da oggi

Opus Magnum, da oggi

Train Sim World 3, da oggi

Ashes of the Singulariy, 13 settembre

DC League of Super-Pets, 13 settembre

You Suck at Parking, 15 settembre

Despot’s Game, 15 settembre

Metal: Hellsinger, 15 settembre

Per poterli scaricare ed avviare il download non appena i giochi saranno disponibili, vi basterà andare direttamente dall’app Xbox Game Pass disponibile su console e PC. In alternativa, potrete dirigervi a questo indirizzo per iniziare l’operazione dal vostro browser e divertirvi poi coi giochi che desiderate.

Settembre si lascia alle spalle anche altri giochi, come accade in ogni occasione nel catalogo Xbox: ecco i videogiochi a cui dovrete dire addio tra poco.

A sorpresa si aggiunge anche Lies of P al day one, il soulslike con protagonista Pinocchio sarà infatti nel catalogo dei giochi gratis di Xbox dal giorno dell’uscita.

Ma nel frattempo è arrivata anche la conferma della condivisione dei giochi gratis, una funzionalità molto attesa che arriva finalmente anche su Xbox Game Pass: ecco come funziona.