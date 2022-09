Xbox Game Pass, annunciato un nuovo gioco gratis al day one

Xbox Game Pass continua ad ampliare la sua offerta, tra cui ci sono anche i giochi gratis che arrivano fin dal day one.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, in cui potete entrare anche tramite Amazon, ci ha abituato a release molto cadenzate e nuovi inserimenti con una certa frequenza.

A volte arrivano anche a sorpresa, come nel caso di un grande racing che è entrato nel catalogo dei giochi gratis su Xbox.

Di recente sono stati annunciati anche i primi giochi gratis di settembre, che saranno disponibili nel corso delle prossime settimane (e sono tanti).

Il prossimo titolo ad arrivare al day one su Xbox Game Pass sarà Gungrave GORE, titolo già annunciato per sbaglio in precedenza che ora ha una data di uscita.

Come reso noto sul sito ufficiale Xbox, il titolo uscirà il 22 novembre e sarà gratis per tutti gli abbonati al servizio Microsoft.

Studio Iggymob ha mostrato Gungrave GORE alla stampa durante l’ultima Gamescom, ed ora sappiamo anche quando lo potremo giocare.

Sono trascorsi più di due decenni da quando l’originale Gungrave è stato rilasciato su console, in attesa del prossimo sequel per console Xbox, PC e cloud.

Per sapere di che tipo di gioco adrenalinico si sta parlando, ecco un comodo trailer riepilogativo:

E se i giochi arrivano al day one, a volte vengono anche eliminati. A sorpresa, infatti, un gioco gratis precedentemente annunciato dal day one non sarà più disponibile.

E non mancano neanche i classici, come nel caso di alcuni immortali titoli Bethesda che sono stati resi disponibili qualche tempo fa in occasione della celebrazione dell’ultima QuakeCon.

Tra i giochi che arriveranno prossimamente a sorpresa si aggiunge anche Lies of P al day one, il soulslike con protagonista Pinocchio sarà infatti nel catalogo dei giochi gratis di Xbox dal giorno dell’uscita.