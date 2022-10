Xbox Game Pass parte alla grande ad ottobre, ecco i primi 9 giochi gratis

Xbox Game Pass si prepara a infoltire il suo catalogo di giochi gratis anche ad ottobre, con una lista di nuovi titoli disponibili a partire da oggi.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete abbonare anche tramite Amazon, è ormai uno degli appuntamenti chiave della vita del videogiocatore medio.

Oltre ai titoli che troverete qui sotto ce n’è uno apparso a sorpresa, proprio oggi, all’interno del catalogo.

Per non parlare degli altri bonus che gli abbonati possono avere, da qualche tempo a questa parte, come la prova gratuita di Paramount+ per un periodo.

E mentre ottobre è iniziato da pochissimo, Xbox Game Pass si prepara ad ingrossare ulteriormente le proprie fila con nuovi videogiochi gratis.

Come annunciato nel solito sito ufficiale di Xbox, ecco i giochi gratis che saranno disponibili a partire dai prossimi giorni all’interno di Xbox Game Pass:

Chivalry 2 , da oggi

, da oggi Medieval Dynasty, dal 6 ottobre



The Walking Dead: The Complete First Season, dal 6 ottobre

TWD: Season Two, dal 6 ottobre

Costume Quest, dall’11 ottobre



Eville, dall’11 ottobre

Dyson Sphere Program , dal 13 ottobre

, dal 13 ottobre Scorn , dal 14 ottobre

, dal 14 ottobre A Plague Tale: Requiem , dal 18 ottobre

Per poterli scaricare ed avviare il download non appena i giochi saranno disponibili, vi basterà andare direttamente dall’app Xbox Game Pass disponibile su console e PC. In alternativa, potrete dirigervi a questo indirizzo per iniziare l’operazione dal vostro browser e divertirvi poi coi giochi che desiderate.

Ottobre si lascia indietro anche altri giochi, però: ecco i titoli a cui dovrete dire addio.

In compenso tornerà un grande classico, Goldeneye 007, che però su Nintendo Switch avrà una funzionalità in esclusiva che farà gola ai giocatori Xbox.

Tuttavia quella di Xbox Game Pass rimane pure sempre una grandissima lista di giochi, che ora potete gestire meglio grazie ad una novità inserita nel catalogo.