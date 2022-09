Goldeneye 007 è tornato: gratis su Xbox Game Pass ma Switch avrà un’esclusiva

Goldeneye 007 è un videogioco che, se avete qualche anno alle spalle, sicuramente vi farà saltare un attimo sulla sedia al solo pensiero.

Lo storico videogioco per Nintendo 64, ispirato all’altrettanto storico film di James Bond (il Blu-Ray su Amazon), che è diventato un classico istantaneo già all’epoca.

È da un po’ di tempo che si parla dell’effettivo ritorno di Goldeneye 007, ovviamente in versione rimasterizzata, talmente tanto che lo aspettavamo anche alla Summer Game Fest 2022.

Tant’è che, a un certo punto, sono spuntati anche gli achievement di una eventuale remastered del gioco, ma senza un annuncio definitivo.

Achievement apparsi per un motivo, perché Goldeneye 007 sta tornando ufficialmente, e lo sta facendo in grande stile.

Lo ha annunciato Rare tramite il suo profilo Twitter, svelando le prime caratteristiche di questo ritorno sulle scene.

Goldeneye 007 sarà disponibile sia su Xbox Game Pass che Nintendo Switch Online.

I giocatori che possiedono una copia digitale di Rare Replay, la raccolta di 30 giochi classici del pluripremiato studio dietro la versione originale di Goldeneye 007, potranno scaricare e godersi il gioco gratuitamente.

Il titolo verrà supportato dal 4K, risoluzione 16:9, e lo schema di comandi rivisto per essere utilizzato con il doppio analogico, e ovviamente non mancherà neanche il leggendario multiplayer split-screen in locale.

Tuttavia, come riporta The Verge, il multiplayer online sarà un’esclusiva di Nintendo Switch.

Il titolo verrà infatti inserito all’interno dei giochi gratis del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, e gli utenti della console ibrida potranno provare per la prima volta il multiplayer online di Goldeneye 007

Non c’è ancora una data di uscita per il ritorno di questo videogioco leggendario, ma in compenso sono arrivate tante altre date di uscita dall’ultimo Nintendo Direct.

Come quella di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che è il nuovo nome ufficiale di Breath of the Wild 2.

Nel frattempo, ecco tutti gli annunci dell’ultimo Nintendo Direct in un comodo link.