Xbox Game Pass dirà addio ad altri 6 giochi gratis a ottobre

Proprio pochi istanti fa hanno ufficialmente lasciato il catalogo di Xbox Game Pass ben 10 giochi gratis dal catalogo EA Play, che da oggi non sono infatti più disponibili gratuitamente e, ben presto, non saranno i soli a dirci addio a ottobre.

Il servizio in abbonamento per le console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series S e FIFA 23 in bundle a un prezzo imperdibile su Amazon) si aggiorna infatti costantemente con nuove release importanti, accompagnate però ogni mese da altrettante rimozioni di spessore.

Come vi avevamo segnalato qualche settimana fa, sono stati ufficialmente rimossi ben 10 titoli, divisi tra console e PC, ma nelle prossime settimane la lista è destinata ad allungarsi con altri 6 giochi gratis.

Pure Xbox segnala infatti che la lista dei giochi in uscita sulle app ufficiali si è già aggiornata, pur mancando ancora un vero annuncio ufficiale da parte della casa di Redmond, che presumibilmente arriverà soltanto nelle prossime ore.

Dato che non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale, non possiamo sapere con certezza quando saranno rimossi i prossimi giochi gratis, ma con molta probabilità non dovrebbero più essere disponibili già dal 15 ottobre 2022.

Di seguito, vi riporteremo dunque la lista completa dei giochi gratis di Xbox Game Pass il cui addio è già stato confermato nei prossimi giorni: vi raccomandiamo di iniziare a scaricare e completare i titoli che vi interessano maggiormente.

Bloodroots

Echo Generation

Into The Pit

Ring of Pain

Sable

The Good Life

Come sempre, tutti gli utenti già iscritti al servizio in abbonamento potranno comunque approfittare di uno sconto del 20% sul prezzo finale, così da poter mantenere i progressi e continuare a giocare anche dopo l’effettiva rimozione.

Proprio pochi giorni fa ci avevano lasciato, oltre ai già citati titoli di Electronic Arts, altri 10 giochi gratis alla fine di settembre: i fan dovranno dunque prepararsi a nuovi inevitabili addii, nella speranza di scoprire ben presto quali perle le sostituiranno nel servizio. Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi omaggi del servizio in abbonamento, vi ricordiamo che proprio alla fine del mese è arrivato un nuovo gioco gratis al day one dedicato a un pubblico più giovane.