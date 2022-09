Xbox Game Pass Ultimate vi offre gratis in prova Paramount+, da adesso

Tutti i giocatori iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere da adesso a un nuovo interessante vantaggio: il servizio in abbonamento ha infatti deciso di offrire in regalo una prova gratuita di Paramount+, il nuovo servizio streaming arrivato in Italia soltanto pochi giorni fa.

Un’iniziativa che può attrarre in particolar modo i fan della console di casa Microsoft (trovate Xbox Series S e FIFA 23 in bundle a un prezzo imperdibile su Amazon), dato che tra le tante serie TV proposte sarà possibile trovare anche l’adattamento live action di Halo.

Una proposta che era già arrivata in occasione del debutto della serie televisiva, ma che Xbox Game Pass e Paramount hanno deciso di riproporre per celebrare il lancio del loro servizio in streaming in nuovi paesi, tra i quali c’è anche l’Italia.

Potranno accedere all’iniziativa soltanto gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, dato che si tratta di uno dei vantaggi proposti del servizio in abbonamento più completo proposto dalla casa di Redmond.

Grazie al nuovo regalo del servizio in abbonamento, potrete dunque provare Paramount+ totalmente gratis per 30 giorni, senza alcun obbligo di acquisto o abbonamento.

Tuttavia, sarà comunque richiesto di utilizzare la carta di credito, dato che dopo il periodo di prova gli utenti saranno automaticamente addebitati di 7.99€ al mese: gli utenti potranno però cancellare l’iscrizione durante il test gratuito in qualunque momento, senza dover rinunciare all’iniziativa.

Ricordiamo naturalmente che si tratta di una promozione riservata soltanto agli utenti che non sono ancora abbonati: per aderire all’iniziativa, non dovrete fare altro che accedere alla sezione «Ricompense» di Xbox Game Pass e selezionare il vantaggio dedicato a Paramount+.

La prova gratuita di 30 giorni potrà essere richiesta fino al 15 dicembre 2022, mentre per il riscatto del codice vero e proprio avrete tempo fino al 15 gennaio 2023: se siete curiosi di scoprire il grande catalogo di Paramount in streaming, vi consigliamo di approfittare di questa offerta il prima possibile.

Segnaliamo inoltre che le sorprese di Xbox Game Pass non sono ancora finite: da oggi saranno infatti disponibili due nuovi giochi gratis scaricabili con l’abbonamento. Tuttavia, c’è spazio anche per le brutte notizie: tra pochi giorni diranno addio al catalogo ben 12 giochi gratis.