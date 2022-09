Xbox Game Pass vi aiuterà a gestire il tempo nella vostra vita (più o meno)

Xbox Game Pass è una realtà in continuo mutamento e non solo per quanto riguarda i giochi nel catalogo, perché una nuova feature diventa utile anche nella vita di ogni giorno.

Il servizio in abbonamento di Microsoft è ormai al centro della strategia di Xbox.

La piattaforma si sta espandendo, infatti, con tantissimi videogiochi che vengono aggiunti ogni giorni nel catalogo, anche a partire da oggi.

Anche delle vecchie esclusive PlayStation 5 si spostano sulla piattaforma di Xbox, come una delle ultime che sarà disponibile a breve.

Ma, come riporta DualShockers, Xbox Game Pass è una piattaforma che vi aiuterà a gestire meglio il tempo nella vostra vita, all’incirca.

Microsoft ha lanciato ieri un nuovo aggiornamento per l’app Xbox su PC, offrendo una nuova funzionalità che consente ai giocatori di sapere quanto tempo ci vuole per finire un gioco.

La società ha collaborato con il noto sito HowLongToBeat per creare un nuovo widget per l’app Xbox su PC. Il quale mostrerà quanto tempo ci vuole per completare i titoli, a seconda dell’approccio che adotterete.

A seconda che siate completisti, vogliate solo completare la storia, o siate un mix di queste due categorie di videogiocatori, la nuova funzionalità vi dirà quanto tempo dovrete impiegare per ogni titolo sul catalogo.

Inoltre potrete aggiungere il vostro tempo di completamento al database, così da contribuire alla precisione di una banca dati già molto utilizzata e precisa.

Contestualmente l’app PC di Xbox Game Pass è stata aggiornata in quanto a funzionalità. Ora è il 15% più veloce e la barra di ricerca è molto più precisa di quanto non fosse prima.

Così potrete scoprire quanto ci vuole per diventare dei campioni a Guilty Gear Strive, uno dei tanti giochi che arriveranno a sorpresa su Xbox Game Pass.

