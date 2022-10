Xbox Game Pass oggi dice addio a 6 giochi

È il 15 del mese e questo significa che a partire da oggi bisognerà salutare alcuni giochi che lasceranno definitivamente Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (potete abbonarvi su Instant Gaming), infatti, accoglie nuovi titoli di mese in mese, ma all’altro lato della medaglia ne saluta sempre qualcuno: la cosa migliore da fare è tenere d’occhio i titoli in uscita, quando viene confermato l’addio, e giocarli prima che vengano rimossi.

In questo caso, i videogiochi che usciranno da Game Pass sono in totale sei.

I nomi sono i seguenti:

Bloodroots | Cloud, Console e PC

| Cloud, Console e PC Echo Generation | Cloud, Console e PC

| Cloud, Console e PC The Good Life | Cloud, Console e PC

| Cloud, Console e PC Into The Pit | Cloud, Console e PC

| Cloud, Console e PC Ring of Pain | Cloud, Console e PC

| Cloud, Console e PC Sable | Cloud, Console e PC

Anche The Good Life lascia oggi Game Pass

Tra questi, come notate, figura anche la recente fatica di Swery, The Good Life, un’avventura decisamente stramba e a tratti curiosa, che purtroppo nel tentativo di essere originale (cosa che è, assolutamente) non riusciva pienamente a esprimere il potenziale delle sue tante meccaniche di gameplay.

Saluta anche l’affascinante Sable, che vi recensimmo a questo link qualche tempo fa, e con lui c’è anche l’interessante Bloodroots, il videogioco tutto sangue e carote che abbiamo analizzato qui con la nostra Giulia Garassino.

Vi ricordiamo che potete trovare su SpazioGames la guida completa a tutti i giochi inclusi in Xbox Game Pass, sempre aggiornata. Se siete interessati al PC, qua trovate invece quella a tema PC Game Pass – che spesso conta su titoli differenti.

Inoltre, l’abbonamento Game Pass Ultimate permette di accedere a entrambe le sottoscrizione (sia da console che da PC, insomma), a cui somma l’opportunità di giocare in cloud. Con questa, ad esempio, potete ufficialmente godervi i vostri giochi preferiti anche su Steam Deck, installando con una procedura autorizzata Game Pass sulla console di Valve e riproducendo i giochi in streaming.

Questo mese, Game Pass si preparerà ad accogliere alcuni nomi di peso: uno di quelli più attesi è indubbiamente A Plague Tale: Requiem – che abbiamo analizzato nel nostro articolo –, mentre è di queste ore il debutto dell’intrigante Scorn.