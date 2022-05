Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di maggio (e sono tanti!)

Xbox Game Pass vi dà la possibilità di giocare a tantissimi titoli ad un prezzo irrisorio, e la lista dei titoli mensili aumenta con la solita cadenza, anche a maggio.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete iscrivere anche tramite Amazon, offre ogni mese una selezione di videogiochi di cui poter usufruire con l’abbonamento.

Uno dei primi giochi di maggio di Xbox Game Pass era già stato svelato con delle informazioni sommarie, che ancora oggi non sappiamo se saranno vere.

A maggio tornerà anche This War of Mine, con una versione aggiornata che esordirà proprio il prossimo mese sulla piattaforma online di Xbox.

Con il mese di maggio iniziato da pochissimo, Xbox ci offre la possibilità di riempire ulteriormente il nostro tempo con altri giochi gratis.

Tramite il sempreverde (eh-eh) blog ufficiale di Xbox, Microsoft ha annunciato i giochi di maggio che verranno inseriti all’interno di Xbox Game Pass.

Una lista molto corposa, con una bella selezione tra indie e giochi più corposi, come potete vedere nell’immagine qui sotto.

Titoli che vi faranno compagnia per tutto il mese, viste le uscite cadenzate:

Loot River – disponibile da oggi



Trek to Yomi – 5 maggio



Citizen Sleeper – 5 maggio



Danganronpa 2 – 10 maggio



Eiyuden Chronicle: Rising – 10 maggio



This War of Mine: Final Cut – 10 maggio



NHL 22 – 12 maggio



Tra i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass ci sono anche degli esordienti, che saranno disponibili dal day one direttamente sulla piattaforma: si tratta di Loot River, Trek to Yomi, Citizen Sleeper e Eiyuden Chronicle: Rising.

Giusto in tempo per dare il turnover ai giochi che, come spesso accade, se ne andranno dal catalogo. Ecco i giochi che verranno rimossi a brevissimo da Xbox Game Pass.

Uno di questi è davvero importante e, curiosamente, era stato inserito anche di recente all’interno del catalogo.

Curiosamente era apparsa anche una esclusiva PS5 all’interno di Xbox Game Pass: una ricorrenza più unica che rara.