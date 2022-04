Xbox Game Pass, rivelato un (probabile) gioco gratis di maggio, e non è solo

Xbox Game Pass potrebbe aver rivelato un altro gioco gratis in arrivo durante il prossimo mese di maggio, uno sparatutto targato EA davvero molto noto.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) e Live Gold possono infatti aspettarsi un grande mese, nonostante tutto.

Se il primo gioco gratis rivelato per maggio è infatti di spessore, è ora il turno di un – presunto – altro big in arrivo via EA Play.

Del resto, dopo che FIFA 22 è stato disponibile gratis sia in versione Xbox Series X|S che su Xbox One, a breve toccherà presumibilmente anche a Battlefield 2042.

L’indiscrezione, trapelata via ResetEra, rivelerebbe infatti che l’FPS bellico arriverà sul catalogo EA Play a partire dal prossimo 5 maggio di quest’anno.

Ma non è tutto: sembra esserci un po’ di confusione anche relativamente a FIFA 22, il quale – secondo l’insider Idle Sloth – sarà nuovamente rilasciato sul servizio nella stessa data, visto che non figura disponibile in alcuni store.

Apparentemente entrambi i giochi risultano disponibili per i membri di Xbox Game Pass Ultimate sui vari store stranieri di Xbox: il sito tedesco Xbox Dynasty rivela che i giochi risultano disponibili ma non possono essere scaricati.

(Update) Looks like FIFA 22 will not be coming to #XboxGamePass until next week Thursday, May 5th — Idle Sloth (@IdleSloth84) April 28, 2022

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte della Casa di Redmond, la quale dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Battlefield 2042 non sarà l’unico grande gioco in arrivo nei prossimi mesi: a giugno sarà infatti scaricabile gratuitamente un’amata trilogia.

Restando in tema, Xbox ha rinnovato ancora una volta l’iniziativa ‘Eventi di giornate di gioco gratuito’: tutti gli utenti in possesso di una console Microsoft potranno quindi godersi una selezione di giochi gratis senza costi aggiuntivi, per tutto il fine settimana.

Ma non solo: da oggi, l’inclusione su Game Pass dell’ultimo capitolo delle simulazioni di basket più amate al mondo coincide con l’arrivo dei playoff nella NBA.